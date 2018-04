Kubas neuer Präsident Díaz-Canel: «Sozialismus oder Tod»

Anzeige

Havanna (dpa) - Die Ära der Castros in Kuba ist zu Ende gegangen: Das Parlament in Havanna wählte Miguel Díaz-Canel zum Nachfolger von Präsident Raúl Castro. Das teilte die Nationalversammlung am Donnerstag mit.

Mit einem drastischen Politikwechsel ist auf der sozialistischen Karibikinsel trotzdem nicht zu rechnen. «Ich übernehme die Verantwortung in der Überzeugung, dass alle kubanischen Revolutionäre treu dem Beispiel von Fidel und dem Mut von Raúl Castro folgen werden», sagte der neue Staatschef in seiner Antrittsrede.

Der 57-Jährige liegt voll auf Parteilinie und galt schon lange als rechte Hand von Raúl Castro. Nach seiner Zeit beim Militär machte der Elektroingenieur Karriere beim kommunistischen Jugendverband, war Parteichef in der Provinz, Minister für Hochschulbildung und Vizepräsident.