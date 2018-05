Kubicki steckt deutliche Niederlage ein

Anzeige

Auf dem Parteitag wird nicht ganz klar, inwieweit der Russlandstreit tatsächlich das Verhältnis von Kubicki und Lindner beschädigt hat. Nach dem Rauswurf der Liberalen aus dem Bundestag hat man vier Jahre fest zusammengehalten, und die FDP beweihräuchert sich auf ihrem Konvent vor allem selbst daran, den Wiedereinzug ins Parlament geschafft zu haben. Doch Lindner und Kubicki sind Alphatiere wie aus dem Lehrbuch. Man beäugt sich, es knistert zwischen beiden. An Tag eins des Parteitages herzen sie sich auf dem Podium, eingefangen von vielen Kameras. An Tag zwei schlürft Lindner anfangs gelangweilt aus seiner Tasse, Kubicki schaut grimmig in den Saal. Zu einem „Showdown“, kommt es aber nicht. Was damit zu tun hat, dass die Positionen zu Russland in der Tat nicht weit auseinanderliegen – und die FDP im Moment größere Sorgen hat.

Die Geschichte des Wiederaufstiegs der Partei ist zu Ende erzählt. Man ist jetzt Opposition, da ist es jedoch schwer, den Wähler bei der Stange zu halten. Lindner arbeitet sich an Angela Merkel ab, die „Leadership“ (Führungskraft) vermissen lasse; Lindner positioniert die Partei klar pro-europäisch. Seine Hauptbotschaft ist aber: Deutschland ist zu verstaubt, zu verschnarcht. Die FDP müsse daher „das Zukunftslabor der deutschen Politik sein“. Der neue innenpolitische Slogan dazu steht bereits auf der peppigen gelben Parteitagswand: „Innovation Nation“. Der ein oder andere Delegierte hat freilich ein Problem damit: „Wird das jetzt Englisch oder Deutsch ausgesprochen?“, fragt einer. Englisch.

