Kühnerts Mission: Linke Politik für die Gesellschaft

Berlin.Gerhard Schröder war mal Juso-Chef und wurde Jahre später Bundeskanzler. Auch Andrea Nahles führte die Jugendorganisation der SPD einst an, sie brachte es immerhin bis zur Ministerin und Parteichefin. Die rebellischen Jusos sind traditionell ein Sprungbrett. Da viele ihrer früheren Vorsitzenden später wichtige Funktionen erlangt haben, kann man Kevin Kühnert getrost eine ähnliche Ambition unterstellen.

Der 31-Jährige hat angekündigt, beim Bundeskongress seiner Organisation Ende November in Potsdam das Amt des Juso-Chefs vorzeitig zur Verfügung zu stellen. Er will zur Bundestagswahl 2021 im Berliner Wahlbezirk Tempelhof-Schöneberg antreten.

Gelingt ihm das, verspricht es spannend zu werden. Erstens kandidiert dort für die Grünen ebenfalls ein prominentes Zugpferd: die frühere Verbraucherministerin Renate Künast. Und zweitens wurde der Bezirk seit 2009 direkt vom CDU-Mann Jan-Marco Luczak gewonnen. Keine leichte Aufgabe also für Kühnert. Pikant ist zudem, dass für den Wahlbezirk auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller im Gespräch ist. Neue Grabenkämpfe in der Hauptstadt-SPD drohen allemal.

Bundesweit bekannt wurde Kühnert, der Mann vom linken Flügel, als Kopf der „NoGroko-Kampagne“ Anfang 2018, mit der er damals die Parteiführung vor sich hertrieb. Seitdem ist er ein Aushängeschild der Genossen. Streitbar – jedoch nicht unumstritten.

Stütze der neuen Parteispitze

Seine Macht ausgebaut hat er im vergangenen Jahr durch die Wahl der neuen Parteispitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Beide wurden von Kühnert unterstützt, der dann Parteivize wurde.

Welche Ziele verfolgt der 31-Jährige nun? Er wolle die Veränderungen, die die Jusos angestoßen hätten, auch in die Bundestagsfraktion einbringen, meinte er am Dienstag. Der SPD müsse es im Wahljahr gelingen, „die Union aus der Bundesregierung herauszubekommen“, so Kühnert selbstbewusst. „Die Mission ist, linke Politik für die Gesellschaft zu machen.“ In einer großen Koalition sei das schwer möglich.

Sollte Kühnert tatsächlich in den Bundestag einziehen, stellt sich noch die Frage, inwieweit er seinen linken Prinzipien treu bleiben wird. Die früheren Rebellen Schröder und Nahles legten jedenfalls im Laufe der Zeit eine erstaunliche Wandlung hin.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020