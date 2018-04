Küsse und Schuppenwischerei

Anzeige

Video Überregional Trump und Macron: Ziemlich beste Freunde

Diese Botschaft kam während des hochkarätigen Programms mit privatem Abendessen in Mont Vernon, Salutschüssen und Parade vor dem Weißen Haus, Staatsdinner und Rede vor dem Kongress mehr als deutlich herüber. Die Männer feierten ihre „Bromance“, während die First Ladies im Hintergrund madonnenhaft schwiegen.

Melania Trump machte zuvor Schlagzeilen mit einem weißen Hut, dessen Krempe so breit war, dass er als Stoßdämpfer für unerwünschte Annäherungen verstanden werden konnte. Das Gegenteil also von der inszenierten Nähe der Präsidenten.

Zweifel an der Herzlichkeit

Dennoch bestehen Zweifel an der Ehrlichkeit der zur Schau gestellten Herzlichkeit. Wenn Macron dennoch einen guten Draht zu Trump sucht und sich für die Beteiligung neben den Briten am jüngsten Militärschlag der USA auf Chemiewaffenlager des syrischen Regimes eng mit Trump abstimmte, dann um die gestiegene Bedeutung Frankreichs auf internationaler Bühne und als Vorreiter Europas zu betonen. Ob Macron als „US-Präsidenten-Flüsterer“ seinen unberechenbaren Kollegen jenseits des Atlantiks in strittigen Fragen beeinflussen kann, gilt aber als ungewiss.

Offen blieb daher, was Macron die kuriose Männerfreundschaft in der Sache gebracht hat. Da wäre zunächst das Atomabkommen mit Iran, das der US-Präsident am 12. Mai rezertifizieren muss. Macron versuchte Trump dafür zu gewinnen, den Vertrag fortbestehen zu lassen und in ein noch zu verhandelndes umfangreicheres Vertragswerk mit Iran zu integrieren. Es gebe „weder eine bessere Option noch einen Plan B“, sagte Macron, der einen neuen Vertrag anbot und bei aller Nähe „Meinungsverschiedenheiten“ mit Trump eingestand. Über diese Differenzen vermochten all die Komplimente und Tätscheleien zwischen den beiden nicht hinwegzutäuschen. Trumps Antwort spricht Bände. „Niemand weiß, was ich tun werde“, orakelt er.

In der Sache unverbindlich

Ähnlich unverbindlich blieb Trump bei der für die EU brennenden Frage der Schutzzölle auf Stahl und Aluminium. Diese treten zum 1. Mai in Kraft, falls der Präsident die Europäer nicht von Einfuhrsteuern in Höhe von 25 Prozent ausnimmt.

Vor seiner Heimreise erinnerte Macron in einer Rede vor dem Kongress an die gemeinsamen Werte und demokratischen Traditionen der USA und Frankreichs. Macron wollte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits auf dem Rückweg nach Paris über die Gespräche mit dem US-amerikanischen Präsidenten informieren.

Merkel wird morgen zu einem Arbeitsbesuch in Washington erwartet, der vergleichsweise wenig glamourös verlaufen dürfte. Das Verhältnis Trumps zur Kanzlerin gilt als unterkühlt. Anders als Frankreich hat der Präsident Deutschland wiederholt wegen der Handelsüberschüsse und zu geringen Verteidigungsausgaben kritisiert. Merkel wurde die Ehre eines offiziellen Staatsbesuchs unter Trumps Vorgänger Barack Obama zuteil, mit dem sie ein persönliches, freundschaftliches Verhältnis verband.

