„Kulturelle Teilhabe sollte uns das Geld wert sein“

Berlin.Fünf staatliche Museen in Baden-Württemberg hatten kürzlich versucht, mit freiem Eintritt mehr Besucher anzulocken – die gewünschte Zugkraft ist allerdings ausgeblieben. Auch Berlin wagt sich vor: Künftig werden die Museen der Hauptstadt einen Sonntag im Monat kostenfrei sein. Nach dem Willen der Linken soll es bald sogar bundesweit den freien Eintritt für alle geben. Das sieht ein Bundestagsantrag vor. Die Kulturpolitikerin und Abgeordnete der Linksfraktion, Brigitte Freihold, erklärt, warum.

Frau Freihold, freier Eintritt für alle, das ist doch zu schön, um wahr zu werden. Oder?

Brigitte Freihold: Das sehe ich nicht so. Zunächst einmal geht es uns um die kulturellen Einrichtungen des Bundes. Aber ich hoffe, dass Länder und Kommunen dann nachziehen werden.

Berlin prescht ja mit einem eintrittsfreien Sonntag in den Museen pro Monat vor. Reicht ihnen das?

Freihold: Berlin hat in einem ersten Schritt die Vorbildfunktion bereits übernommen. Das macht Hoffnung. Freie Eintritte ist ein funktionierendes Instrument, um auch Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die sozial benachteiligt und dadurch von der kulturellen Teilhabe ausgeschlossen sind. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens schon 2010 festgestellt, dass ein Mindestmaß der Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben zum menschenwürdigen Existenzminimum dazu gehört.

Um welche Institutionen geht es ihnen konkret?

Freihold: Alle reden von Museen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass der freie Eintritt ausgeweitet werden müsste auf alle vom Bund geförderten Kultureinrichtungen, auch auf Theater. Das ist freilich dann ein größeres Spielfeld.

Entziehen Sie dem Kulturbetrieb dann nicht wichtige Einnahmen?

Freihold: Es kommt darauf an, wie man es anstellt. Man könnte zum Beispiel damit beginnen, bestimmten Gruppen das Eintrittsgeld zu erlassen, wie Kindern und Jugendlichen. Das ging doch früher auch. Oder man macht dies für alle wie in Berlin nur an Sonntagen, oder die Museen verzichten auf den Eintritt für Dauerausstellungen. Ich kann mir aber ebenso vorstellen, dass man Besserverdienende ermuntert, mit einer Spende dennoch einen Beitrag zu bezahlen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir müssen nur beginnen.

Am Ende wird vermutlich die öffentliche Hand einspringen müssen.

Freihold: Ja. Aber in anderen Ländern hat das auch funktioniert. Schauen Sie nach Großbritannien: Dort hat sich durch den freien Eintritt in die staatlichen Museen die Besucherzahl um etliches erhöht. Zugleich erleben wir eine andere schichtspezifische Zusammensetzung des Publikums. Das ist doch toll. Man darf außerdem nicht vergessen: Kulturelle Teilhabe ist von großer Bedeutung für den Bestand und die Weiterentwicklung unserer demokratischen Gesellschaft ist. Das sollte uns das Geld wert sein.

Wie groß schätzen Sie die Chancen ein, dass Ihre Pläne umgesetzt werden?

Freihold: Wir sind zwar die Opposition. Aber im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht der freie Eintritt in den von Bund geförderten Einrichtungen drin. Nur hat die Koalition bisher noch nicht geliefert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019