„Kungelei geht gar nicht“

Ralf Strehlau ist Geschäftsführender Gesellschafter der Frankfurter ANXO Management Consulting und seit 2017 Präsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU).

Herr Strehlau, der Staat beschäftigt ein Heer von Beamten. Warum gibt er dann für teure Berater Steuergelder aus?

Ralf Strehlau: Jedes Ministerium und jede öffentliche Behörde ist genauso eine Organisation wie ein Autokonzern oder ein Mittelständler. Wie in der Wirtschaft sind auch in der Politik die Veränderungsprozesse so groß, dass es ohne externe Berater nicht geht. Es fehlt die Expertise, manchmal auch nur für einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel, wenn eine neue Software eingeführt werden muss. Es ist aber nicht so, dass die Unternehmensberatungen jetzt alle ihren Reibach mit staatlichen Aufträgen machen. Die Branche erzielt nur rund neun Prozent ihres Umsatzes im öffentlichen Sektor. Die Honorare sind in der Regel niedriger und der Papierkram ist größer als in der Wirtschaft, deshalb tätige ich persönlich solche Geschäfte gar nicht.

Berater schreiben Gutachten, manchmal sogar Gesetzestexte. Finden Sie das gut?

Strehlau: Nein. Dass Unternehmensberater sich in das Gesetzgebungsverfahren einmischen, kommt so gut wie nicht vor. In der Regel gehen solche Aufträge an externe Juristen. Ganz grundsätzlich dabei: Selbst wenn nur Teile der Expertise in Gesetzesform gegossen werden, muss das auch transparent gemacht werden. Deshalb halte ich öffentliche Anhörungen mit Experten auch für den besseren Weg.

Stichwort Transparenz: Bei der Berateraffäre im Verteidigungsministerium haben auch persönliche Beziehungen zwischen den Akteuren eine Rolle gespielt. Wie bewerten Sie das?

Strehlau: Das ist nicht meine Aufgabe, sondern die des Untersuchungsausschusses. Klar ist aber: Die Anforderungen an die Beachtung ethischer Regeln werden immer größer. Kungelei und Kumpanei gehen grundsätzlich nicht. Da muss jeder seine persönliche Grenze ziehen. Ein langjähriger Freund von mir und Patenonkel einer meiner Töchter ist Vorstandschef eines Unternehmens geworden, das ich auch berate. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass ich den Vertrag kündige, damit erst gar kein Geschmäckle aufkommt. (Bild: dpa)

Mittwoch, 24.07.2019