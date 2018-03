Kurden besetzen SPD-Zentrale

Anzeige

Frankfurt.Rund 50 pro-kurdische Aktivisten haben vor und in der Parteizentrale der Frankfurter SPD demonstriert. Sie befestigten gestern ein Banner mit der Aufschrift „Freies Afrin“ und ließen farbigen Rauch aufsteigen, wie ein Polizeisprecher sagte. In einer Mitteilung sprachen die Aktivisten von einer Mitverantwortung der SPD am „momentanen Angriffskrieg der türkischen Armee und islamistischen Milizen gegen die kurdische Provinz Afrin“. Die SPD signalisierte Verständnis für das Anliegen, ihre Vertreter kamen mit den Aktivisten ins Gespräch. „Unser Vorsitzender Mike Josef hat mit ihnen gesprochen und angekündigt, das Thema in den Parteivorstand nach Wiesbaden mitzunehmen“, sagte eine Sprecherin. dpa