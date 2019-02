Kurden verlangen Tribunale

Berlin.Der selbst ernannte Islamische Staat (IS) hat schlimmste Verbrechen begangen: Seine Anhänger haben in den seit 2013 im Nahen Osten eroberten Gebieten gemordet, gefoltert, vergewaltigt und versklavt, geraubt und geplündert. Immer wieder hat der IS auch Anschläge in Europa gesteuert. Etwa 1050 Männer und Frauen aus Deutschland haben sich dem IS angeschlossen. Einige sind von Gegnern gefangen genommen worden. Was soll mit ihnen geschehen?

Was ist das Problem mit den deutschen IS-Kämpfern im Ausland?

Die kurdischen Milizen in Syrien – Verbündete der USA und anderer westlicher Staaten im Kampf gegen den IS – halten eine größere Zahl IS-Kämpfer mit deutscher Staatsangehörigkeit gefangen. Sie werden dort von Geheimdiensten vernommen. Die Kurden empfinden die Gefangenen als Bürde, und nun hat US-Präsident Donald Trump Deutschland und andere Staaten aufgefordert, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Sonst könnten sie – mit Blick auf einen Abzug amerikanischer Soldaten – freigelassen werden. Das allerdings widerspricht auch US-Sicherheitsinteressen. Eine mögliche Lösung, die aktuell auch die Bundesregierung prüft, wäre die Anklage vor internationalen Tribunalen.

Um wie viele Menschen geht es insgesamt?

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gehen deutsche Sicherheitsbehörden bisher von gut 40 im syrischen Kurdengebiet gefangenen IS-Kämpfern mit deutschem Pass aus. Gegen 18 von ihnen lägen deutsche Haftbefehle vor.

Unter welchen Umständen kann man Deutschen die Staatsangehörigkeit entziehen?

„Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden“, steht im Grundgesetz. Direkt danach wird dies aber eingeschränkt: Das gehe „nur auf Grund eines Gesetzes“ und auch nur dann, „wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird“. Details regelt das Staatsangehörigkeitsgesetz: Wer freiwillig und ohne offizielle deutsche Genehmigung „in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, eintritt, verliert die deutsche Staatsangehörigkeit“. Es sei denn, es gibt zwischenstaatliche Verträge, die das ausdrücklich erlauben.

Was will die Bundes- regierung ändern?

Union und SPD haben sich darauf geeinigt, den Entzug leichter zu ermöglichen. Im Koalitionsvertrag steht: „Wir werden einen neuen Verlusttatbestand in das Staatsangehörigkeitsgesetz einfügen, wonach Deutsche, die eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren können, wenn ihnen die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann.“

Welche Probleme wirft diese Regelung auf?

Fraglich ist, ob Terrortaten im Ausland nachgewiesen werden können. Generalbundesanwalt Peter Frank sagte kürzlich, inzwischen gebe es nur noch selten Beweise wie Bilder oder Bekennertexte in den sozialen Netzwerken. Häufig könnten nur die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und der Besitz von Waffen und Kriegswaffen nachgewiesen werden. Außerdem wäre eine Neuregelung nicht rückwirkend anwendbar und würde damit für viele heute inhaftierte Dschihadisten gar nicht gelten. „Für künftige, vergleichbare Szenarien“ wäre dann aber immerhin ein Instrument geschaffen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Wo hakt es politisch bei der Umsetzung?

Die Union sieht den Ball im Spielfeld von Justizministerin Katarina Barley (SPD). CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wirft ihr vor, den vom Innenministerium vorgelegten Gesetzentwurf zur Aberkennung der Staatsbürgerschaft zu verschleppen. Barley weist das zurück. Es gebe aktuell in der Bundesregierung Gespräche dazu. „Ich bin mir mit meinem Kollegen Horst Seehofer einig, dass wir dieses konkrete Vorhaben zeitnah umsetzen werden“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur und ergänzte: Der Gesetzentwurf des Innenministeriums enthalte allerdings auch Regelungen, die über den Koalitionsvertrag hinausgingen.

