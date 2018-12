„Kurden werden nun allein gelassen“

Berlin.Der Grünen-Außenexperte Omid Nouripour kritisiert die Entscheidung der USA heftig, ihre Truppen aus Syrien zurückzuziehen.

Herr Nouripour, als Grüner müssten Sie die Ankündigungen aus Washington doch eigentlich begrüßen, oder?

Omid Nouripour: Es stimmt, der Einsatz der Amerikaner in Syrien ist völkerrechtswidrig. Aber, was Trump in Syrien und in Afghanistan vorhat, ist trotzdem sehr problematisch. In Syrien müssen sich die Kurden verraten fühlen. Die USA gelten bislang als ihre Schutzmacht. Nun werden sie allein gelassen mit Erdogan auf der einen und Assad auf der anderen Seite.

Es wird also nicht friedlicher in Syrien?

Nouripour: Nein. Eher ist eine Art Sieg-Frieden zu befürchten, der seitens des Assad-Regimes starke Elemente einer Siegerjustiz haben könnte. Auch eine Konfliktverschärfung zwischen der Türkei und Syrien steht im Raum, denn Assad wird es kaum zulassen, dass sich die Türkei dauerhaft auf seinem Territorium niederlässt. Darüber hinaus stellt sich jetzt die Frage, wie man den Iran davon abhalten kann, seine Truppen dauerhaft an der israelischen Grenze zu stationieren.

Und in Afghanistan?

Nouripour: Für Afghanistan ist die Ankündigung noch dramatischer. Denn dort tragen nicht wie in Syrien die Russen die Hauptverantwortung für die Geschehnisse, sondern der Westen. Ein amerikanischer Abzug wäre das Ende der westlichen Hilfe für die Afghanen und ein großer Schritt für die Taliban in Richtung Sieg.

Muss sich Europa in nächster Zeit auf neue Flüchtlingsströme einstellen?

Nouripour: Das ist denkbar. Allerdings sind die Wege über die Türkei und den Balkan praktisch versperrt. Das alles erinnert an das Jahr 2014, als Nachbarstaaten Syriens mit der Flüchtlingssituation heillos überfordert waren und Europa weggeschaut hat. Damals sind die Menschen aus den Lagern geflohen, weil die Essensrationen für ihre Kinder nicht mehr ausreichten. Dies darf sich nicht wiederholen. Sollte es tatsächlich zu einer neuen Flüchtlingswelle kommen, muss auch Deutschland dafür sorgen, dass die Flüchtlinge in den Nachbarstaaten menschenwürdig versorgt werden.

Was bedeutet der Rückzug von US-Verteidigungsminister James Mattis?

Nouripour: Mattis war sicher kein Minister, der für Friedenpolitik stand, aber für Berechenbarkeit. So gesehen ist sein Abgang schon dramatisch. Auch für Europa. Umso stärker muss Europa jetzt zusammenstehen. In Syrien hat die EU nie eine gemeinsame Linie gefunden. Europäische Außenpolitik hat deshalb dort nie stattgefunden. Das muss sich ändern.

In Syrien ist Deutschland mit Aufklärungs-Tornados engagiert und in Afghanistan noch mit mehr als 1100 Soldaten. Was soll jetzt aus diesen Bundeswehrmandaten werden?

Nouripour: Für die Tornados macht es keinen Sinn mehr, weiter über Syrien zu fliegen. Denn ihre Aufklärungsfotos sind ja in erster Linie für die Amerikaner bestimmt. Und in Afghanistan könnte auch die Bundeswehr ohne die Amerikaner und ihre Hilfe beim Schutz, bei der Aufklärung und bei der Logistik nicht bleiben.

Omid Nouripour beantwortete die Fragen telefonisch und bekam das Interview vor Veröffentlichung zur Freigabe vorgelegt.

