Geschlossen bleiben und Kurs halten – diese beiden Attribute sollten die Delegierten der Südwest-FDP vom Landesparteitag in Heilbronn mit nach Hausen nehmen. Motto: Stehen in Bund und Land keine Wahlen an, geht es mehr um liberale Nestwärme als um kontroverse Diskussionen. Dass dieses Konzept der Führungsebene aufging, zeigten die guten Ergebnisse bei der Wahl des Landesvorstands, inklusive des erneuten Votums für den Vorsitzenden Michael Theurer.

Kritische Töne waren rar. Allein der Chef der Jungen Liberalen, Valentin Abel, legte bei einigen Themen den Finger in die Wunde. Denn von den Diskussionen über den Klimaschutz profitieren nur die Grünen, denen auf dem Gebiet von der Bevölkerung die mit Abstand meisten Kompetenzen zugerechnet werden. Und die Südwest-FDP? Diese schleicht um das Thema eher herum und sucht nach Positionierungen.

Dies ist ein Schicksal, das sie mit allen anderen großen Parteien teilt – bis auf die AfD, die den Klimawandel schlicht leugnet. Mehr Technologieoffenheit, Förderung der Brennstoffzelle statt alleinige Konzentration auf die Elektromobilität – die Südwest-FDP versuchte hier zu zögerlich, ein Profil zu entwickeln.

Deutlich wurde dies dadurch, dass der Antrag zur Förderung von Wasserstoff am frühen Abend kurz vor Ende des Parteitags noch schnell ohne große Diskussionen verabschiedet wurde.

Der Beschluss zur kompletten Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten dürfte der Südwest-FDP hingegen eher auf die Füße fallen. Hier bestätigt sie das Vorurteil, dass ihr feste Arbeitszeiten für Arbeitnehmer nicht so wichtig sind.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019