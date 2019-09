Kurz reist zu Gipfel nach New York

Mannheim/New York.Um den Klimaschutz geht es auch am Montag in New York bei dem Klimagipfel der Vereinten Nationen (UN). Generalsekretär Antonio Guterres hat eingeladen, um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen. Aus Deutschland wird neben Bundeskanzlerin Angela Merkel auch der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz nach New York reisen. Kurz werde am Gipfeltreffen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN am Dienstag und Mittwoch teilnehmen, teilte die Stadt Mannheim mit. Demnach werden rund 150 Staats- und Regierungschefs über die Fortschritte der Ziele beraten. Am Dienstag beginnt die Generaldebatte, bei der voraussichtlich das Klima und die Krise zwischen den USA und dem Iran diskutiert werden. red

