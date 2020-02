Kurz wettert gegen Steuerpläne

In Österreich ist die erste Bundesregierung aus konservativer ÖVP und Grünen seit dem 7. Januar 2020 im Amt. Das Kabinett mit dem 33 Jahre alten Sebastian Kurz als Kanzler an der Spitze ist so jung und so weiblich wie noch nie.

Für Kurz ist es bereits die zweite Kanzlerschaft. Knapp 18 Monate war er an der Spitze einer Koalition mit der rechten FPÖ, die im Mai 2019 an der Ibiza-Affäre zerbrach.

Begonnen hat sein steiler Aufstieg mit der strikten Anti-Migrations-Haltung, die er schon 2015 vertrat. Als viele Menschen in Österreich und Deutschland noch die Willkommenskultur befürworteten, warnte Kurz vor unkontrollierter Zuwanderung.

Zusammen mit den Balkanstaaten zimmerte Kurs als Außenminister in der Koalition mit der SPÖ ein Bündnis, mit dem die von den Flüchtlingen genutzte Balkanroute Anfang 2016 weitgehend geschlossen wurde. 2017 gewann er mit der strikten Migrationspolitik die Parlamentswahl und wurde mit 31 Jahren Kanzler. dpa