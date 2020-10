Labour steht vor einer Zerreißprobe

London.Vor einem Jahr wollte er noch Premierminister des Vereinigten Königreichs werden. Nun wurde der ehemalige Vorsitzende Jeremy Corbyn aus seiner Labour-Partei ausgeschlossen – nach beinahe 40 Jahren im Parlament und fünf Jahren als Oppositionsführer. Es handelte sich um einen Paukenschlag, der weit über Westminster hinaushallte. „Eine Entscheidung von historischem Ausmaß“ sei getroffen worden, waren sich die Medien auf der Insel einig. Und sie könnte Labour auf viele Jahre beschäftigen – oder gar endgültig spalten.

Dabei sollte der unabhängige Untersuchungsbericht, der am Donnerstag vorgestellt worden war, eigentlich einen Schlussstrich unter die seit Jahren brodelnden Antisemitismus-Vorwürfe ziehen. Das Gegenteil ist passiert. Der aktuelle Labour-Chef Keir Starmer sprach von einem „Tag der Schande“. Er hatte bereits im April bei der Übernahme des Amts eine „Nulltoleranzpolitik“ beim Thema Antisemitismus angekündigt.

Dies scheint dringend notwendig, wie der Report der britischen Kommission für Gleichheit und Menschenrechte (EHRC) nahelegt. Er stellte fest, dass Labour und deren ehemaliger Chef Corbyn Diskriminierung und Schikanen gegen Juden zugelassen hätten. Es handelt sich um ein vernichtendes Urteil des Umgangs der Parteispitze mit antisemitischen Strömungen, über die sich jüdische Abgeordnete und Mitglieder bereits seit Jahren beschweren. Mehrere Parlamentarier hatten aus Protest sogar Labour verlassen.

Regelmäßige Klagen

Corbyn habe „die Augen verschlossen“, wenn er mit Klagen von Kollegen konfrontiert wurde, berichtete die Ex-Parlamentarierin Luciana Berger. Genauso klagten jüdische Labour-Mitglieder regelmäßig über Drohungen von Anhängern des linken Flügels. Nach der Veröffentlichung des Berichts erwarteten Beobachter demnach eine Entschuldigung von Corbyn. Der Altlinke aber reagierte stur und schob alle Schuld von sich. Jeder Antisemit sei einer zu viel, schrieb er auf Facebook, aber das Ausmaß des Problems werde „aus politischen Gründen von unseren Gegnern innerhalb und außerhalb der Partei wie auch von vielen Medien dramatisch überbewertet“. Dies war nicht die Antwort, die Labour sich gewünscht hatte. Die jüdische Gemeinschaft fühlte sich unverstanden wie auch bestätigt. Und so wurde Corbyn mit Starmers Segen suspendiert.

Schon Stunden später kündigten zahlreiche Mitglieder aus Protest ihre Mitgliedschaft. Starmer versuchte am Freitag, die Gemüter zu beruhigen. Es gebe keinen Grund für einen „Bürgerkrieg“. Das scheinen die sogenannten Corbynistas anders zu sehen. Deren Galionsfigur, die unter anderem für ihre einseitige Unterstützung der Palästinenser im Nahostkonflikt in der Kritik stand, wurde von etlichen jungen Menschen lange Zeit wie ein Rockstar bejubelt. Aber ebenso schadeten die nicht aufhörenden Antisemitismus-Vorwürfe dem Image von Labour. Die Partei zerfleischte sich selbst. Und verlor bei den letzten beiden Wahlen, 2017 wie auch im Dezember 2019, mit Corbyn an der Spitze.

