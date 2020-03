Länder empfehlen Absage von Veranstaltungen

Stuttgart/Mainz/Wiesbaden.Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) unterstützt die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Spahn hatte am Sonntag dazu geraten, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorsorglich abzusagen, um der schnellen Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland entgegenzuwirken. Davon betroffen sein könnten unter anderem Sportveranstaltungen, Messen und Konzerte. Die Entscheidung liegt bei den örtlichen Behörden.

„Je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen“, so Spahns Begründung. „Wir erleben zurzeit eine sehr dynamische Lage“, erklärte Lucha am Montag. In nächster Zeit sei vermehrt damit zu rechnen, dass Infektionen aus Frankreich und Italien nach Deutschland kommen. Er werde den örtlichen Behörden empfehlen, Veranstalter entsprechend zu beraten.

Die Plenarsitzungen des baden-württembergischen Landtags in Stuttgart an diesem Mittwoch und Donnerstag werden unterdessen wie geplant stattfinden.

Rheinland-Pfalz macht die Entscheidung über Veranstaltungen vom jeweiligen Fall abhängig. „Das oberste Ziel der Landesregierung ist es, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“ so Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Neben den umfangreichen infektionshygienischen Maßnahmen durch die Gesundheitsämter stehe vor allem die Prävention im Fokus der derzeitigen Bemühungen. Unsicherheiten gebe es indes noch in Zusammenhang mit Veranstaltungen im öffentlichen Raum.

Absprache mit lokalen Behörden

„Gerade bei Großveranstaltungen besteht laut Robert Koch-Institut ein erhöhtes Risiko, dass sich das Coronavirus schneller verbreitet. Damit verbunden ist auch ein erhöhtes Infektionsrisiko. Aus gesundheitspolitischer Sicht ist die Durchführung von Großveranstaltungen daher im Vorfeld besonders zu prüfen, und es gilt, die konkreten Maßnahmen sorgfältig abzuwägen“, so die Ministerin. Die Entscheidung, ob Veranstaltungen stattfinden können, liege bei den Veranstaltern, in Absprache mit den lokalen Behörden vor Ort, besonders den kommunalen Gesundheitsämtern.

Für Veranstaltungen, die vonseiten der Landesverwaltung durchgeführt werden, erarbeite die Landesregierung Rheinland-Pfalz derzeit eine Checkliste als Orientierungshilfe für die Entscheidung. Ob die für Ende März geplante Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz stattfinden werde, sei derzeit noch offen, so die Verantwortlichen.

In Hessen soll ebenfalls im Einzelfall entschieden werden, ob Veranstaltungen stattfinden können oder nicht. Zuständig seien dafür nach dem Infektionsschutzgesetz jeweils die Gesundheitsämter vor Ort, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden.

Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, sagte, bei der Bewertung solcher Veranstaltungen spiele etwa eine Rolle, ob sie im Freien oder in einem geschlossenen Raum stattfänden.

Ein ressortübergreifendes Gremium soll den Kampf gegen die gesellschaftlichen Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus koordinieren. Klose erklärte, es gebe im Moment keinen Grund für eine allgemeine Schließung von Schulen oder Kitas. Er schloss aber nicht aus, dass dies im Einzelfall nötig werden könnte. mis/pre/dpa/eli

