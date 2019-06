Länder erhalten Gestaltungsspielraum

Berlin.Eigentümerverbände im Südwesten haben die Einigung der Regierungsparteien auf eine Länderöffnungsklausel bei der Grundsteuerreform begrüßt. Younes Frank Ehrhardt, Geschäftsführer von Haus & Grund Hessen, sagte: „Der hessische Finanzminister sollte diese Chance nutzen, denn er hat dadurch die Möglichkeit, die hessischen Bürgerinnen und Bürger vor einem teuren Bürokratiemonstrum wie das von Bundesfinanzminister Scholz favorisierte Modell zu bewahren.“ Während bei dem Scholz-Modell die Grundsteuer gerade in ländlichen und eher strukturschwachen Regionen sinke, werde sie vor allem in Städten zum Teil drastisch steigen, sollten Hebesatz und Steuermesszahl unverändert bleiben.

Die Koalitionsspitzen von Union und SPD hatten sich nach monatelangem Streit auf eine Reform der Grundsteuer verständigt. Am Montag gab es im Koalitionsausschuss in Berlin einen Kompromiss. Dem Vernehmen nach sah dieser auch die vor allem von der CSU verlangte Einführung von Öffnungsklauseln für die Länder vor. Die Länder bekämen damit Spielraum für die Gestaltung der Grundsteuer. Wie die Klausel genau aussehen soll, blieb offen. Die Einigung der Koalition wird nach Angaben von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nicht zu einem Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern führen. Die einzelnen Länder könnten aber „noch einmal bei der Grundsteuer gucken, wie wird die ausgelegt“, sagte Klingbeil im ZDF. „So was ist ja heute schon über die Hebesätze möglich. Aber das wird nicht zulasten des Länderfinanzausgleiches gehen. Das ist für uns als SPD sehr wichtig.“

Bei Haus & Grund Mannheim hofft man, „dass die Landesregierung von den Möglichkeiten der Öffnungsklausel Gebrauch macht“, um ein möglichst einfaches und gerechtes Steuermodell zu gewährleisten, das weder bei Vermietern noch bei Mietern zu Mehrbelastungen führe, so Geschäftsführer Andreas Paul. „Die Grundsteuerreform darf nicht dazu genutzt werden, durch die Hintertür die Kommunalfinanzen zu sanieren“, appelliert Paul. Der baden-württembergische Bund der Steuerzahler sieht in der Klausel die Chance, Mehrbelastungen für die Masse der Steuerzahler zu verhindern.

In der grün-schwarzen Regierung blieb allerdings offen, ob es eine spezielle baden-württembergische Lösung geben wird. Eine Sprecherin von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) verwies darauf, man könne sich „ohne Kenntnis des Gesetzentwurfs nicht dazu äußern“. Dagegen begrüßte CDU-Landeschef Thomas Strobl, die Öffnungsklausel. „Baden-Württemberg ist nicht Bremen oder Brandenburg. Deswegen brauchen wir maßgeschneiderte Lösungen“, erklärte er. Die Einigung auf eine „100-prozentige Länderöffnungsklausel“ sei eine gute Nachricht. Der SPD-Abgeordnete Peter Hofelich beharrte auf einer Wertorientierung der Grundsteuer. Eine 100-Quadratmeter-Wohnung in Stuttgart müsse mehr kosten als eine gleich große Wohnung zum Beispiel in Geislingen. (mit dpa)

