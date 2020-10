Länder in Osteuropa stehen kurz vor dem Lockdown

Pra /Bratislava/Vilnius/Den Haag.Nicht nur Deutschland, sondern auch die europäischen Nachbarländer verzeichnen einen sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen. Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) lag der Spitzenwert bei der Zahl der Neuinfektionen in Tschechien. Innerhalb von 14 Tagen steckten sich 975,8 Menschen je 100 000 Einwohner an. Das war die höchste Zahl innerhalb der EU noch vor Belgien mit 867,2 Personen. Deutschland lag in dieser Statistik bei einem Wert von genau 90.

Tschechiens Lage dramatisch

Angesichts der sprunghaft steigenden Corona-Zahlen hat Tschechien zu drastischen Maßnahmen gegriffen, die einem landesweiten Lockdown gleichkommen. Von Donnerstagmorgen um 6 Uhr an müssen fast alle Geschäfte schließen, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch bekanntgab. Ausgenommen sind Lebensmittelläden und Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Zudem werden Ausgangsbeschränkungen verhängt.

Die Regierung ordnete an, dass die Menschen zu Hause bleiben und ihre Kontakte mit anderen Leuten auf die „absolut notwendige Zeit“ begrenzen müssen. Ausnahmen gelten nur für den Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Familienbesuche. Auch das Ausland wurde um Hilfe gebeten. Nächste Woche sollen zwei Dutzend Ärzte der US-Nationalgarde als Verstärkung eintreffen. In Tschechien gilt offiziell seit dem 5. Oktober der Notstand.

Slowakei verordnet Massentests

Der slowakische Regierungschef Igor Matovic schließt nach einem Rekordzuwachs von 2202 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages einen Lockdown für sein Land nicht mehr aus. Um einen ähnlich raschen Zuwachs der Fallzahlen wie im Nachbarland Tschechien zu verhindern, helfe womöglich nur mehr, „das ganze Land abzuriegeln“. Eine Entscheidung darüber solle der für Donnerstag einberufene nationale Corona-Krisenstab treffen.

Ein Erfolg der von der Regierung geplanten Massentests aller über zehn Jahre alten Bewohner sei womöglich die letzte Chance, „dem tschechischen Szenario auszuweichen“, erklärte der Gründer der populistisch-konservativen Wahlplattform Gewöhnliche Leute OLANO weiter. Parlamentspräsident Boris Kollar. Die Gesundheitsbehörden des 5,4-Millionen-Einwohner-Landes gaben die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Ausbruch im Frühjahr am Mittwoch mit 33 602 Fällen an.

Lokale Quarantäne in Litauen

In Litauen hat die Regierung nach Einführung einer Corona-Ampel zwölf Kommunen unter lokale Quarantäne gestellt. In den betroffenen Selbstverwaltungen gelten von Montag an bis 9. November besondere Schutzvorschriften. Die Maßnahmen umfassen eine Begrenzung der Anzahl der Fahrgäste im Personennahverkehr und eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen für alle, die älter als sechs Jahre sind.

Neue Einschränkungen gibt es für Cafés, Bars, Restaurants und Diskotheken, die von Montag an nur bis Mitternacht geöffnet haben dürfen und Gäste registrieren müssen. Insgesamt verzeichnete das baltische Land mit drei Millionen Einwohnern bisher 8239 bestätigte Infektionen.

Erneut Anstieg in Niederlanden

In den Niederlanden ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut stark gestiegen. 8764 neue Fälle seien in 24 Stunden registriert worden, teilte das Institut für Gesundheit und Umwelt am Mittwoch mit. Vor einer Woche war ein Teil-Lockdown verhängt worden. Unter anderem alle Gaststätten mussten schließen, Bürger dürfen nur noch drei Gäste am Tag empfangen und sollen öffentliche Verkehrsmittel nur in dringenden Fällen nutzen. Rund 6800 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. dpa

