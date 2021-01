Längerer Lockdown steht – Debatte über Schulen und Kitas

Berlin.Am Dienstag fällt die Entscheidung, ob Deutschland im Lockdown bleibt. Ab 11 Uhr schalten sich die Länder mit der Kanzlerin in einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die derzeitigen Corona-Auflagen laufen offiziell am Sonntag aus. Bereits am Samstag gab es dazu eine Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien.

Schon jetzt herrscht Einigkeit darüber, dass der Lockdown verlängert werden muss. Unklar ist noch, bis wann. Eine Verlängerung bis mindestens Ende Januar ist aber wahrscheinlich. Streit gibt es nach Informationen dieser Redaktion darüber, wie mit Schulen und Kitas weiter verfahren werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt eine Debatte unter Verweis auf die derzeitige Infektionslage ab.

Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek rief zu großer Vorsicht auf. „Die Infektionszahlen sind weiter besorgniserregend hoch und es ist noch unklar, welche Auswirkungen Treffen an den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel auf das Infektionsgeschehen haben“, sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion. „Eine vollständige Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht in allen Jahrgängen ist daher in diesen Tagen nicht vorstellbar, so sehr dies natürlich im Sinne der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern wünschenswert wäre.“

Schritt für Schritt zur Normalität

Die Frage, wie mit Kitas und Grundschulen umgegangen werde, könne nicht rein nach Infektionsschutzgesichtspunkten entschieden werden, betonte Karliczek. Hier sei eine umsichtige politische Abwägung nötig. „Wenn Präsenzunterricht stattfinden soll, könnte dies allenfalls nur unter strengster Einhaltung der Hygienevorschriften einschließlich des Tragens von Masken geschehen. Für die älteren Jahrgänge wäre Wechselunterricht dann momentan angezeigt.“

Die Lage an den Schulen werde in den in den nächsten Wochen schwierig bleiben. Doch könne man in diesem Jahr wieder Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren. „Wir werden im Laufe des nächsten Jahres nach heutigem Stand auch wieder zu einem regulären Unterricht kommen. Das kann uns auch heute Hoffnung geben.“

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erwartet von der Bund-Länder-Schalte keine Lockerungen der Corona-Auflagen. „Ich gehe davon aus, dass die Maßnahmen verlängert werden“, sagte er unserer Redaktion „Einzelheiten, insbesondere Schule und Kitas, müssen noch besprochen werden.“ Auch Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnte davor, die Corona-Beschränkungen vorschnell zu lockern. „Um das Infektionsgeschehen überall möglichst gering zu halten, ist ein Regelbetrieb an Schulen und Kitas im Januar in der derzeitigen Lage kaum denkbar. Die Verbreitung des Virus sollte jetzt in allen Bevölkerungsgruppen eingedämmt werden, wo es Inzidenzen von über 50 gibt, also auch und insbesondere bei Kindern über zwölf Jahren.“

Mehrere Bundesländer wie Sachsen und Thüringen überlegen, ihre Winterferien auf Januar vorzuziehen. Andere Länder wie Niedersachsen und Hamburg erwägen Wechselunterricht für Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 bis 7. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) strebt eine schnellstmögliche Öffnung von Kitas und Grundschulen an. „Ich werbe auch weiterhin sehr dafür, bei der Entscheidung zu den Schulen nach dem Alter der Schülerinnen und Schüler zu differenzieren und Kitas und Grundschulen ab dem 11. Januar für den Präsenzbetrieb wieder zu öffnen“, sagte sie.

Sorgenvoll ist der Blick auf den neuen Corona-Mutanten aus Großbritannien. Dieser könnte Berichten zufolge nicht nur ansteckender sein, sondern auch Kinder häufiger und heftiger treffen. Schon am Montag soll es deshalb eine Schalte der Kanzlerin und der Länder mit Virologen zur aktuellen Infektionslage geben. Eingeladen ist auch der Virologe Christian Drosten. Dieser rechnet damit, dass die kommenden sechs Monate besonders schwierig werden. Der „Berliner Morgenpost“ sagte er, er gehe davon aus, „dass ab der zweiten Jahreshälfte eine Entspannung eintreten könnte, aber nur, wenn man es schafft, ganz viele Personen in den ersten sechs Monaten zu impfen“.

