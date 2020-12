Lage in USA spitzt sich zu

Ist besorgt wegen der Ausbreitung des Coronavirus: Joe Biden. © dpa

Washington.Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner vor dramatisch steigenden Todeszahlen in der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich zu Schutzmaßnahmen aufgerufen. „Ich will niemandem Angst einjagen, aber verstehen Sie die Fakten: Wir werden zwischen jetzt und Januar wahrscheinlich weitere 250 000 Menschen verlieren“, sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Online-Veranstaltung mit Mitarbeitern und Besitzern kleiner Unternehmen. Am gleichen Tag erreichte die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Toten mit einer Corona-Infektion im Land einen traurigen Rekordwert.

Bislang höchsten Wert erreicht

Am Donnerstag meldeten die Behörden 2804 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Donnerstagmorgen hervorging. Der bislang höchste Wert mit 2607 Toten war am 15. April registriert worden. Zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie übertraf die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Neuinfektionen die Marke von 200 000. Sie lag am Mittwoch bei 200 070 und damit nur knapp unter dem bisherigen Rekord vom vergangenen Freitag mit rund 205 000 neuen Fällen. Die Menschen passten nicht auf, sagte Biden weiter. Die Ausbreitung des Virus müsse eingedämmt werden. dpa

