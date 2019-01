Lagerlechfeld wird zweiter Standort für A400M

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr will den Transportflieger A400M künftig außer in Niedersachsen auch in Bayern stationieren. Dies werde auf dem Fliegerhorst Lagerlechfeld südlich von Augsburg geschehen, bestätigte der örtliche Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) der «Augsburger Allgemeinen».

Hauptstandort für das Transportflugzeug ist Wunstorf in Niedersachsen, wohin an diesem Mittwoch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) reisen wird. Mit der Entscheidung sei die Zukunft des Fliegerhorsts Lagerlechfeld langfristig gesichert, sagte Durz. Dort würden 170 Millionen Euro investiert und 500 neue Dienstposten geschaffen.