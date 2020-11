Lambrecht will Mieter mehr stärken

Berlin.Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will zum besseren Schutz von Gewerbetreibenden in der Corona-Krise das Mietrecht verändern. „Gewerbetreibende sind in einer besonderen Situation. Ihnen fallen häufig Einnahmen weg, wenn sie durch Corona-bedingte staatlich angeordnete Beschränkungen die angemieteten Räume gar nicht mehr oder nur stark eingeschränkt nutzen“, sagte sie dieser Redaktion.

...