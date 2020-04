Landeschefs: Kontakte meiden

Ministerpräsident Kretschmann bei einer digitalen Konferenz am Mittwoch. © dpa

Stuttgart/Mainz.Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dazu aufgerufen, wegen des Coronavirus zu Ostern auf Besuche bei Verwandten und Freunden zu verzichten. „Bleiben Sie Ostern möglichst zu Hause“, sagte Kretschmann am Mittwoch in einem im Internet übertragenen Statement. Die Menschen seien aufgerufen, nach wie vor alle Kontakte zu vermeiden, die nicht notwendig seien. Auch Ostergottesdienste dürften nicht besucht werden. Wer auf Gottesdienste nicht verzichten wolle, solle Übertragungen in den Medien nutzen. Es sei schmerzlich, sagen zu müssen, dass man Großeltern in diesem Jahr nicht besuchen solle, räumte Kretschmann ein. Aber ältere Menschen seien besonders gefährdet.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat von Familien-Unternehmungen an Ostern abgeraten. Die Infektionszahlen müssten erst weiter nach unten gehen, sagte Dreyer am Mittwoch. Ihr hessischer Amtskollege, Volker Bouffier, sagte: „Die Entwicklung in den letzten Tagen ist eher moderat, aber sie lässt noch keine generelle Einschätzung zu“, betonte Bouffier. Entscheidend sei, dass die Ausbreitung immer noch viel zu rasch voranschreite. Daher sollte weiter jeder Kontakt außerhalb der Familie gemieden werden – soweit das möglich sei. dpa

