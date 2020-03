Landesregierung: Schließung von öffentlichen Einrichtungen

Stuttgart.Aufgrund der sich zuspitzenden Lage und der stark steigenden Zunahme von Corona-Infektionen in Baden-Württemberg hat die Landesregierung am Montag per Rechtsverordnung neue Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Die neuen Regeln gelten ab sofort und würden das öffentliche Leben im Land in vielen Bereichen stark einschränken, so die Landesregierung in einer Pressemitteilung.

„Die Zahl der infizierten Menschen im Land steigt weiter stark. Gleichzeitig gelingt es uns aktuell sehr gut, alle erkrankten Menschen medizinisch bestmöglich zu versorgen. Um dies auch in den kommenden Wochen sicherzustellen, müssen wir die Ausbreitung des Virus noch stärker verlangsamen“, erklärt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Ausbreitung zu verlangsamen sei aktuell das „oberste Ziel“. „Ich bin mir bewusst, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern damit einiges abverlangen. Aber nur so können wir die Krise mit geeinter Kraft bewältigen“, schreibt Kretschmann weiter.

Verbot für Museen, Fitnessstudios und Bibliotheken

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte der Mitteilung zufolge: "Wir müssen jetzt weitere Vorkehrungen für den Schutz besonders gefährdeter Gruppen treffen und die medizinische Versorgung ausbauen, damit bei einem zu erwartenden weiteren Anstieg der Fallzahlen die medizinische Versorgung der schwer Erkrankten gewährleistet werden kann."

Kretschmann und Lucha appellieren eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die Verordnung zu halten und von sich aus alle nicht unbedingt notwendigen Sozialkontakte einzustellen. „Bleiben Sie wenn möglich zu Hause, meiden Sie größere Menschenmengen, ziehen Sie sich zurück, achten Sie auf räumliche Distanz.“ Nur so werde es gelingen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Hierfür trage jede und jeder Einzelne Verantwortung.

Die Verordnung regelt neben den bereits geschlossenen Einrichtungen das Verbot für folgende Betriebe:



Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater, Akademien und Fortbildungseinrichtungen, Volkhochschulen und Kinos. Aber auch für Schwimm- und Hallenbäder, Thermalbäder, Saunen, Fitnessstudios und sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen, Volkshochschulen und Jugendhäuser, öffentliche Bibliotheken, Vergnügungsstätten sowie Prostitutionsstätten.

Alle Besuche in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Dialyse-Einrichtungen und Tageskliniken sind laut Verordnung ab sofort bis auf Weiteres verboten. Ausnahmen seien nur bei erkrankten Kindern, in Teilen der Psychiatrie und zur Sterbebegleitung erlaubt. In Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind Besuche nur mit Erlaubnis der Einrichtungsleitung und unter Schutzvorkehrungen möglich.

Wer Symptome oder Kontakt zu Infizierten hat, muss draußen bleiben

Wer Anzeichen von Atemwegserkrankungen zeigt oder eine Kontaktperson von Corona-Erkrankten ist, der darf die oben genannten Einrichtungen nicht mehr betreten. Gaststätten müssen komplett schließen. Offen bleiben dürfen Restaurants nur, wenn klar ist, dass die Gäste im Abstand von mindestens 1,5 Meter zueinander sitzen. Das gleiche gelte auch für Stehplätze. Auch muss sicher sein, dass sich im Fall einer Infektion später alle möglichen Kontaktpersonen nachverfolgen lassen.

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel mit mehr als 100 Teilnehmern sind verboten. Darüber hinaus gilt grundsätzlich die dringende Empfehlung, alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, abzusagen – auch Familienfeiern mit weniger als 100 Gästen.

Bei öffentlichen Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern sollen die Behörden vor Ort über ein Verbot anhand der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts entscheiden.

Die Verordnung sowie Pressemitteilung gibt es unter https://bit.ly/2wb8dLX