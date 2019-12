Langsame Schnecke

Wir wissen, wie die Dinge stehen: Die Erde erhitzt sich immer weiter. Wir wissen eigentlich auch, was dagegen zu tun wäre: keine Kohle, kein Öl und kein Gas mehr verbrennen. Wir wissen auch, dass der Wandel machbar ist: Strom aus Sonne und Wind sind heute nicht mehr teurer als Strom aus fossilen Brennstoffen. Teuer ist jedoch der Wandel selbst. Aber wir tun der Welt einen großen Gefallen, wenn wir den Wandel auch wirklich anpacken – sobald wie möglich.

Was wir nicht wissen ist, warum manche Politiker die Dinge immer noch nicht wahrhaben wollen. Das ist eines der letzten großen Klimarätsel. Der aktuelle Gipfel in Madrid hat es nicht lösen können. Die Sturköpfe sind Sturköpfe geblieben. Da stellt sich die Frage: Warum noch zweiwöchige Klimakonferenzen mit insgesamt 25 000 Teilnehmern veranstalten, wenn sie doch niemanden überzeugen können? Auf einer Klimakonferenz wie der von Madrid kommt die ganze Welt zusammen. Und die ist so gutwillig und zugleich so zerstritten wie eine weit verzweigte Familie zu Weihnachten. Kleiner wäre da wahrscheinlich besser.

Aber von Nutzen sind solche Klimagipfel trotzdem. Weil sie einige der Akteure doch zum Umdenken bringen: Anlagefonds, multinationale Konzerne, Großstädte. Immer mehr von ihnen versprechen, klimaneutral zu werden. Und sie tun auch etwas dafür. Der Fortschritt ist eine Schnecke. Die Schnecke bewegt sich.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019