Lars Castellucci: "CSU ist verzichtbar, Seehofer sowieso"

Der Abgeordnete Lars Castellucci aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar. © Privat

Berlin/Mannheim.Die Sozialdemokraten legen im Fall des beförderten Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen eine komplette Wende hin. Die in die Kritik geratene SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will das Thema jetzt neu mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) verhandeln. Der Druck aus den eigenen Reihen war für die Spitze der SPD in den vergangenen Tagen offenbar zu groß

...