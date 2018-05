„Lasst uns zum Guten schauen“

Anzeige

Solingen.Es ist ein Tag der Trauer, des Innehaltens. Vor 25 Jahren, in der Nacht des 29. Mai 1993, brannte in Solingen das Haus der türkischstämmigen Familie Genc. Fünf Mädchen und Frauen kamen ums Leben. Ein Vierteljahrhundert danach reißen die Wunden wieder auf. In Solingen und Düsseldorf wird der Mordopfer gedacht.

Die Botschaften und Gesten viele Jahre tragen eine tröstende Überschrift: Solidarität mit den Angehörigen, gegenseitiger Respekt. Kanzlerin Angela Merkel setzt mit ihrer Teilnahme an einer Feierstunde der NRW-Regierung in Düsseldorf ein Ausrufezeichen.

In Solingen stehen Außenminister Heiko Maas (SPD) und sein Amtskollege aus Ankara, Mevlüt Cavusoglu, Seite an Seite. Die schwierigen deutsch-türkischen Beziehungen sind ausgeblendet. In den Mittelpunkt rückt eine kleine Frau mit Kopftuch, die für viele zum Symbol menschlicher Größe geworden ist, die Grauenvolles erlebt hat. „Unser aller Mutter Mevlüde Genc“, nennt sie Cavusoglu in Düsseldorf.