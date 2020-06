Laut Studie weniger Ansteckungen dank Masken

Mannheim/Mainz.Die Corona-Pandemie zwingt die Politik, innerhalb kürzester Zeit womöglich folgenschwere Entscheidungen zu treffen. Und zwar ohne wissenschaftliche und epidemiologische Absicherung dazu, wie erfolgreich und wie akzeptiert diese sein werden. Schulen und Geschäfte wurden geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, Kontaktsperren eingeführt – und schließlich bundesweit die Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr eingeführt.

Zumindest für diese Corona-Regel lässt sich nun sagen: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes trägt deutlich zur Eindämmung der Pandemie bei. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern aus Mainz, Darmstadt, Kassel und dem dänischen Sonderburg.

Gleichzeitig sinkt allerdings die Akzeptanz der beschlossenen Maßnahmen in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung schätzt deren Folgen für die Wirtschaft mittlerweile höher ein als deren gesellschaftlichen Nutzen. Das zeigen die jüngsten Ergebnisse der Corona-Studie der Universität Mannheim. Die Angst vor einer möglichen Wirtschaftskrise scheint also größer zu sein als die Angst vor dem Virus.

Weniger Angst

„Wir beobachten diesen Trend seit Beginn der Krise“, sagt Annelies Blom, Inhaberin des Lehrstuhls für Datenwissenschaften an der Universität Mannheim und Leiterin der Corona-Studie. Gemeinsam mit ihrem Forschungsteam untersucht sie, wie die Corona-Krise das Leben der Menschen beeinflusst. Ende März gaben nur etwa ein Viertel der wöchentlich rund 3600 Befragten an, dass sie den wirtschaftlichen Schaden als schwerwiegender wahrnehmen würden. „Seit Ende April steigt dieser Wert von Woche zu Woche“, so Blom im Gespräch mit dieser Redaktion. Und das, obwohl viele der Corona-Verordnungen in der Zwischenzeit gelockert wurden.

„Das kann damit zusammenhängen, dass gleichzeitig das Gefühl der Bedrohung, die vom Virus ausgeht, abnimmt“, erklärt die Leiterin der Studie. Und damit sinkt auch die Akzeptanz der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Während Ende April noch etwa 60 Prozent der Studienteilnehmer eine Schließung der öffentlichen Einrichtungen befürworteten, sind es in dieser Woche nur noch rund 20 Prozent.

Klaus Wälde, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, hofft, mit seinen Erkenntnissen der sinkenden Akzeptanz der Maßnahmen entgegenwirken zu können. Er ist einer der Wissenschaftler, die am Montag eine deutliche Wirksamkeit der Maskenpflicht belegen konnten. „Unser Ziel ist definitiv, unsere Informationen nicht nur politischen Entscheidungsträgern, sondern auch der Bevölkerung an die Hand zu geben“, sagt Wälde.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) selbst hatte ihren Standpunkt zur Maskenpflicht erst vor wenigen Tagen geändert. Bislang war deren Haltung, dass ein Mundschutz nur für Kranke und Menschen aus dem medizinischen Bereich, die Kranke pflegten, sinnvoll sei. Am Freitag weitete die WHO diese Empfehlung auf die Allgemeinheit aus – und bezog sich auf Orte, an denen das Virus weit verbreitet sei sowie auf Situationen, in denen Abstand Halten nur schwer möglich sei. Nicht-medizinische Stoffmasken sollten aber aus mindestens drei Lagen unterschiedlichen Materials bestehen.

Die 110 000 Einwohnerstadt in Thüringen führte die Maskenpflicht bereits am 6. April ein – wesentlich früher als alle anderen deutschen Städte. Wälde und sein Team suchten für ihre Studie diejenigen Städte heraus, die mit Jena nach der Entwicklung der Fallzahlen bis Ende März sowie nach bestimmten Strukturmerkmalen wie der Bevölkerungsdichte oder der Anzahl von Ärzten übereinstimmten.

Vergleichsweise geringer Anstieg

Dann verglichen sie den Durchschnitt der Corona-Fälle dort – vor Einführung der Maskenpflicht – mit denen in Jena nach dem 6. April. Und das ist das Ergebnis: Zwanzig Tage später stieg in Jena die Gesamtzahl der Corona-Fälle lediglich von 142 auf 158. Der Durchschnittswert der vergleichbaren Städte stieg in diesem Zeitraum von 143 auf 205. Die Zunahme in Jena entspricht also nur einem Viertel der Zunahme in der Vergleichsgruppe.

Wälde hält es nicht nur im Sinne der Aufarbeitung für sinnvoll, die Wirkung unterschiedlicher Corona-Regeln im Nachhinein zu untersuchen. „Bei einer zweiten Welle könnte plötzlich ganz schnell wieder die Frage aufkommen, welche Maßnahmen sinnvoll sind“, sagt der Professor. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine Maskenpflicht ein Baustein auch für die weitere Eindämmung ist.“

