Lebenslange Haft für Attentäter

Christchurch.Mit einer Verurteilung zu einem Leben hinter Gittern hat die Justiz in Neuseeland am Donnerstag das dunkle Kapitel des Christchurch-Attentats abgeschlossen. Der Rechtsextremist, der im vergangenen Jahr 51 Gläubige in zwei Moscheen erschossen hat, muss lebenslang ins Gefängnis – ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Richter Cameron Mander bezeichnete den 29-Jährigen aus Australien vor der Urteilsverkündung als „unmenschlich“ und „erbarmungslos“ und betonte: „Ihre Verbrechen sind so böse, dass eine Inhaftierung bis zum Tod als nötige Strafe nicht einmal ausreicht.“ Die Tat markierte einen der dunkelsten Momente der jüngeren Geschichte Neuseelands.

Ohne Emotionen und Reue

Der Angeklagte zeigte im High Court keine sichtbare Emotion. „Kalt und still“ sei er gewesen, berichtete das neuseeländische Fernsehen. „Sie waren motiviert von einem grundsätzlichen Hass auf Menschen, von denen Sie glauben, dass sie anders sind als Sie selbst“, sagte Mander und bescheinigte dem Terroristen ein Fehlen jeglicher Empathie. „Sie erscheinen völlig auf sich selbst konzentriert, und Sie haben sich nicht für den Schmerz entschuldigt, den Sie verursacht haben.“ Wohl auch deshalb erhielt Brenton Tarrant ein Strafmaß, das bisher in Neuseeland noch nie verhängt worden war.

Am 15. März 2019 hatte er die Al-Nur-Moschee sowie das Linwood Islamic Centre überfallen und 51 Menschen erschossen. dpa

