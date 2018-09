Leichte Bewegung im EU-Migrationsstreit

Sebastian Kurz (v.r.) mit Donald Tusk und Landeschef Wilfried Haslauer. © dpa

Salzburg.Die Europäische Union (EU) steht vor gewaltigen Problemen: Migration und Brexit verlangen nach Lösungen. Grund genug für ein außerordentliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, das gestern Abend in Salzburg begann. Im Dauerstreit über die Verteilung von Flüchtlingen in Europa hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dabei einen Kurswechsel angedeutet. So rückte er gestern von der Haltung ab, dass alle Mitgliedsstaaten zumindest einige Menschen aufnehmen müssten. Stattdessen forderte er von Ländern, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, andere Beiträge zur Migrationspolitik.

Juncker formulierte es so: „Die einen nehmen Flüchtlinge auf. Die, die das nicht wollen, nicht können – obwohl sie es müssen –, die müssen sich in Sachen Solidarität bewegen.“ Zudem sagte er: „Man braucht Solidarität in Europa, das ist kein leeres Wort.“ Damit kommt er den östlichen EU-Staaten entgegen, die seit Jahren „flexible Solidarität“ fordern – also etwa finanzielle Beiträge statt der Aufnahme von Flüchtlingen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte jahrelang darauf beharrt, dass alle EU-Staaten zur Aufnahme ankommender Flüchtlinge verpflichtet werden.

Ansonsten wurde bei dem Gipfel schnell klar: Die Differenzen sind größer als die Gemeinsamkeiten. Donald Tusk versuchte es mit einem Appell: „Anstatt politisches Kapital aus der Lage zu schlagen, sollten wir uns darauf konzentrieren, was funktioniert.“ Doch dieser EU-Gipfel, mit dem der österreichische Kanzler Sebastian Kurz so etwas wie ein Meisterstück als Brückenbauer zwischen den zerstrittenen Staatenlenkern abliefern wollte, war einem Eklat näher als einem Durchbruch.

Das Konzept der Europäischen Kommission für eine massive Ausweitung der Frontex-Grenzschutzagentur von derzeit 1500 auf 10 000 Mann stellte zwar niemand infrage – dafür waren die Details umstritten. Immerhin will Brüssel durchsetzen, dass die neue Truppe im Ernstfall auch gegen den Willen einer Regierung an deren Grenzen stationiert werden kann, was zumindest rechtlich schwierig ist. Noch komplizierter wird es, wenn sich die EU-Behörde die Hoheit sichern will, unbotmäßige Regierungen unter Druck zu setzen, indem die Nachbarn aufgerufen werden könnten, die Grenze zu dem widerwilligen Familienmitglied dichtzumachen.

Brexit-Verhandlungen haken

„Das funktioniert nicht“, hieß es gestern in Salzburg. Damit sei der Schengen-Vertrag berührt. Der ist nicht etwa eine EU-Vereinbarung, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag. Weiteres Topthema sind die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens, die ebenfalls völlig verhakt sind. „Wir wollen May nicht schwächen und dafür dann am Ende Boris Johnson als Gegenüber haben“, brachte ein hochrangiger EU-Diplomat gestern die Situation auf den Punkt. (mit dpa)

