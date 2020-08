Letzte Ausfahrt Koalitionsausschuss

Berlin.Trotz jahrelanger Debatten hat der Bundestag keine Reform des Wahlrechts zustande gebracht, um einem „Bläh-Parlament“ Einhalt zu gebieten. Doch nun soll es schnell gehen. Die Unionsparteien CDU/CSU pochen auf eine Lösung am Dienstag im Koalitionsausschuss. „Unser Ziel ist es, jetzt zu einer Entscheidung zu kommen“, sagte der Justiziar der Unionsfraktion, Ansgar Heveling, gestern in Berlin. Wie das genau gehen soll, blieb im Dunkeln. Denn die SPD hat andere Reformpläne als der Koalitionspartner.

Immer mehr Abgeordnete

709 Abgeordnete sitzen aktuell im Bundestag. So viele wie noch nie. Und nach der nächsten Wahl könnten es noch deutlich mehr werden. Ursache ist das Kleingedruckte im Wahlrecht: Jeder Wahlberechtigte in den 299 Wahlkreisen kann eine Erststimme für einen Direktkandidaten und eine Zweitstimme für seine Lieblingspartei vergeben, deren Kandidaten auf den Landeslisten zusammengestellt sind. Im Idealfall kommen dadurch jeweils 299 Abgeordnete ins Parlament, womit die Regelgröße von 598 Mitgliedern erreicht wäre. Bei der letzten Bundestagswahl mussten jedoch 111 zusätzliche Sitze im Bundestag vergeben werden, denn wenn eine Partei mehr Direktmandate erzielt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, fallen Überhangmandate an, die in einem komplizierten Verfahren durch Ausgleichsmandate kompensiert werden – bis das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien gemäß den Zweitstimmen wieder stimmt.

Parteiübergreifend herrscht Einigkeit, die Zahl der Abgeordneten im Interesse der Arbeitsfähigkeit des Parlaments nicht noch weiter anschwellen zu lassen. Der Streit geht darüber, welche Optionen wie kombiniert werden können, um als Konsequenz Benachteiligungen für die eine oder andere der Parteien zu verhindern.

Nach langem internen Gezerre hatten sich CDU und CSU auf eine Reduzierung der Wahlkreise von 299 auf 280 geeinigt. Nach ihren Vorstellungen sollen Listenmandate mit Überhangmandaten einer Partei verrechnet und bis zu sieben Überhangmandate nicht mehr ausgeglichen werden. Umgerechnet auf das letzte Bundestagswahlergebnis säßen nur 642 statt 709 Abgeordnete unter der Reichstagskuppel. Auch nach diesem Modell könnte ihre Zahl aber je nach künftigem Wahlausgang deutlich höher liegen. Da gebe es keinen Deckel, so Heveling.

Genau auf den pocht die SPD. Nach ihrem Modell soll die Zahl der Abgeordneten auf 690 begrenzt werden. Dass dazu Listen- und Überhangmandate verrechnet werden, ist mit den Unionsplänen kompatibel. Doch die Genossen wollen auch knapp gewonnene Direktmandate streichen, was die Union ablehnt. Strittig ist auch, wie weit die Wahlrechtsänderung tragen soll. Die SPD will nur eine Übergangslösung für die Bundestagswahl 2021.

