Letztes Plädoyer – Urteil Anfang Juli?

München.Nach mehr als 430 Verhandlungstagen steuert der NSU-Prozess auf das Urteil zu. Gestern beendete die Anwältin der Hauptangeklagten Beate Zschäpe, Anja Sturm, das letzte Plädoyer in dem seit Mai 2013 laufenden Verfahren. Das Oberlandesgericht München muss sich noch mit Beweisanträgen der Zschäpe-Verteidiger befassen und will auf deren Antrag am Dienstag einen Sachverständigen hören. Danach haben die Angeklagten das letzte Wort. Damit wäre Anfang Juli der Weg frei für ein Urteil gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe und vier mitangeklagte mutmaßliche Helfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Im Juli 2017 hatte die Bundesanwaltschaft mit ihrem Schlussvortrag begonnen und die Höchststrafe für Zschäpe gefordert: lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung wegen Mittäterschaft an allen Verbrechen des NSU. dpa