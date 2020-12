Letztes Störmanöver im Kongress

Joe Biden ist mit 306 Wahlmänner-Stimmen gewählter Präsident. © dpa

Washington.Nach der offiziellen Bestätigung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden im „electoral college“, wo der Demokrat am Montag mit 306 von 538 Stimmen rechnen durfte, planen Republikaner um den Hinterbänkler Mo Brooks (Alabama) im Kongress ein letztes Störmanöver. Es soll Amtsinhaber Donald Trump helfen, ist jedoch zum Scheitern verurteilt.

Auf Basis eines Gesetzes von 1887 will Brooks am 6. Januar in der Sitzung beider Kammern des Kongresses die Beglaubigung der Wahlleute-Entscheidung anfechten, die Biden über die Hürde von 270 nötigen Stimmen führt. Er will erreichen, dass etwa die Biden zustehenden 20 Wahlleutestimmen aus Pennsylvania Trump zugeschlagen werden.

Dazu müssen mindestens ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses (Brooks) und ein Vertreter des Senats (noch offen) schriftlich Einspruch einlegen. Das Prozedere sieht dann vor, dass Senat und Repräsentantenhaus getrennt zwei Stunden lang über die Anfechtung debattieren. Danach wird abgestimmt. Obwohl bisher fast 60 Klagen des Trump-Lagers vor den Gerichten gescheitert sind, bleibt Brooks bei der Behauptung, dass es massiven Wahlbetrug zulasten Trumps gegeben habe.

Weil die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben und mindestens vier republikanische Senatoren signalisiert haben, dass sie Biden für den rechtmäßigen neuen Präsidenten halten, ist Brooks’ Intervention nach Angaben von Rechtsexperten ein „Rohrkrepierer“. DH

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020