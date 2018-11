Lewentz an Spitze gewählt

Wittlich.Die rheinland-pfälzische SPD hat ihren Landeschef Roger Lewentz mit Rückenwind für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Der 55-Jährige erhielt bei einem Landesparteitag in Wittlich rund 93 Prozent der gültigen Delegiertenstimmen. Vor zwei Jahren hatte Lewentz nur 87,7 Prozent bekommen. Seit 2012 steht der Mainzer Innenminister an der Spitze der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer rief die SPD bei dem Parteitag dazu auf, Erfolge in der schwarz-roten Bundesregierung stärker herauszustellen. „Wir machen Fortschritte in Deutschland“, sagte sie. dpa

