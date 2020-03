Leyen warnt vor Kluft in Europa

Brüssel.Nach den Alleingängen etlicher EU-Länder in der Corona-Krise erwartet Kommissionschefin Ursula von der Leyen jetzt ein Umsteuern. Man habe „in den Abgrund geschaut“, sagte von der Leyen der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die neuen Grenzkontrollen in der Europäischen Union. Sie warnte vor einer Vertiefung der wirtschaftlichen Kluft, vor allem mit Blick auf die Notlage Italiens. Allerdings sorgte von der Leyen selbst für Ärger in Rom mit Äußerungen zu sogenannten Corona-Bonds.

Gemeint ist eine gemeinsame Schuldenaufnahme, die Italien und andere EU-Länder fordern und die unter anderen Deutschland ablehnt. „Das Wort Corona-Bond ist ja eigentlich nur ein Schlagwort“, sagte von der Leyen. „Dahinter steht doch eher die größere Frage der Haftung. Und da sind die Vorbehalte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern berechtigt.“

Obwohl sich die Kommissionschefin letztlich nicht festlegte und auf erwartete Vorschläge der Eurogruppe verwies, reagierte Italien empört. „Die Europäische Union hat eine Verabredung mit der Geschichte, und die Geschichte wartet nicht“, erklärte Regierungschef Giuseppe Conte. Die gemeinsame Antwort der EU auf den Coronavirus-Notstand müsse „stark, kraftvoll und kohärent“ sein. Von der Leyen stellte daraufhin klar, dass alle nach den EU-Verträgen zulässigen Optionen weiter auf dem Tisch seien. dpa

