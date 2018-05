Liberale wollen sich neu erfinden

Anzeige

Man brauche jetzt die richtigen Ideen, „um nicht abgehängt zu werden“, steht in dem Papier. Und die FDP glaubt, sie zu haben. Dumm ist dann halt doch, dass man nicht auf der Regierungsbank hockt. Hinter den Kulissen wird allerdings bereits intensiv erkundet, was nach der nächsten Bundestagswahl als Dreierbündnis möglich wäre. Dann voraussichtlich ja ohne CDU-Chefin Angela Merkel. Sie und der 39-jährige Lindner sind sich in herzlicher Abneigung verbunden.

Kein Parteitag ohne Konflikt, weil der auch Aufmerksamkeit bedeutet: So wird genau darauf geachtet werden, wie sich Lindner und sein Stellvertreter Wolfgang Kubicki verhalten. Es gibt Differenzen in der Frage der Russland-Sanktionen; ob der Konflikt auch ein Zerwürfnis der beiden Alphatiere ist, wird man sehen.

Und dann ist da noch die Frauen-Frage. Der Frauenanteil in der FDP erreichte Ende 2017 mit 21,9 Prozent den niedrigsten Wert in den vergangenen 30 Jahren. Was daran liegt, dass unter den Neumitgliedern (12 362 im vergangenen Jahr) nur 18,5 Prozent Frauen gewesen sind. Auf dem Parteitag soll daher auch eine Online-Umfrage präsentiert werden, was weibliche Parteimitglieder erwarten. Ob es den Wunsch nach einer Quote gibt, wurde aber nicht gefragt. Kein Wunder: Die Männer in der FDP sind dagegen.

