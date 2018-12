Licht im Dunklen

Jauchzet, frohlocket!“ appelliert Johann Sebastian Bach in seinem Weihnachtsoratorium an die Hörerschaft. Doch die Tiefe von Bachs Musik erschließt sich in jenen Passagen, in denen Trauer und Verzagtheit das Lebensgefühl verdunkeln. Dass der von familiären Schicksalsschlägen geplagte Musiker sich in solchen Tiefen auskannte, bestätigen seine Biografen. So gibt es im Oratorium Stellen, die das Dunkle und Verborgene in einen radikalen Widerspruch zu einer von hektischem Aktivismus geprägten Weihnachtsstimmung setzen: „Wo ist der neugeborene König der Juden?“, fragen die Weisen aus dem Morgenland ungeduldig, nachdem sie einen ungewöhnlichen Stern am Himmel gesehen haben. Sie erhalten eine unerwartete Antwort: „Sucht ihn in meiner Brust, hier wohnt er, mir und ihm zur Lust.“

Damit ist eine radikale Umkehr in der Erwartung göttlichen Eingreifens beschrieben. Die darin verborgene Kritik an der fehlgeleiteten Suche des Menschen nach Sinn trifft mit der modernen Beobachtung zusammen, dass wir Weihnachten, so wie wir es feiern, in seiner zentralen Bedeutung verfehlen. Diese liegt im ursächlichen Bezug dieses Festes zum archaischen Brauch der Wintersonnenwende: Am Zeitpunkt der ausgedehntesten Dunkelheit des Jahres nimmt das Licht an Kraft und Dauer wieder zu.

Je bunter die Lichter in unseren Städten blinken, umso mehr beschleicht uns denn auch die Ahnung, dass das nicht alles ist, was uns Weihnachten sagen will – vorausgesetzt, wir betäuben diese Empfindung nicht mit jener Fröhlichkeit, mit der uns die Weihnachtsmärkte zuverlässig versorgen. Möglichkeiten, die Dunkelheit einer von Elektronik und Amüsement befreiten Welt zu ignorieren, gibt es reichlich. Eine davon ist auch die Realitätsvermeidung, etwa durch den freiwilligen Verzicht auf nachrichtliche Informationen und deren blinde Zurückweisung als „Fake News“.

Selbst auf höherer Ebene, dort etwa, wo man mit wissenschaftlichen Methoden die Realität vermisst, werden weitreichendere Erkenntnisse vermieden. Der amerikanische Autor Steven Pinker zeigt in seinem Buch „Aufklärung jetzt“ mit hohem statistischen Aufwand und einer dem Positivismus verpflichteten Ratio, warum unsere Welt nicht so schlecht ist, wie das von unbelehrbaren Pessimisten behauptet wird.

Doch die Wirklichkeit lässt sich nicht allein statistisch erfassen. Die Tatsache, dass immer weniger Kriege geführt werden, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rücksichts- und Lieblosigkeiten allgemein zunehmen. Dass die Kriminalität, statistisch belegt, vielfach zurückgeht, kann nicht verdecken, dass die Stimmung in der Gesellschaft aggressiver wird. Ebenso fallen religiöse Bedürfnisse oder philosophische Annäherungen an die Realität des Daseins durch Pinkers Zahlenraster.

Vieles in unserer Welt liegt im Argen. Davon unterscheidet sich unsere Zeit freilich nicht von früheren: „O Gott, wie ist das menschliche Leben mit Elend und Unheil angefüllt! Kaum ist ein Unglück vorüber, da geraten wir schon in das nächste“, klagt ein gewisser Simplicissimus in dem zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges spielenden Opus des Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen.

Zu allen Zeiten haben Menschen die Dunkelheit aber auch als Ausgangspunkt für Gotteserfahrungen erlebt. „Draußen, in der dunklen Nacht, liegt das unverstandene Geheimnis der Liebe verborgen“, schreibt Theologe und Autor Christian Lehnert. Auch im Weihnachtsgedicht Joseph von Eichendorffs lässt sich die Dunkelheit als trostvoll erfahren. Vom „hehren Glänzen, heil’gen Schauern“ ist darin die Rede, die das lyrische Ich beim Gang aus der hell erleuchteten Stadt aufs freie Feld und in „des Schnees Einsamkeit“ wahrnimmt. In der Erfahrung jener Einsamkeit entpuppt sich die Dunkelheit denn auch als dialektisches Phänomen: Wenn wir mit den Augen nichts mehr sehen, lernen wir das Sehen auf andere Weise, etwa auf sensorischem Wege.

Ebenso werden in der Dunkelheit andere Dinge deutlicher sichtbar. So erinnern sich Menschen der Kriegsgeneration an Verdunkelungsmaßnahmen, um dem Feind in der Luft kein Ziel zu bieten. Indem aus den Häusern kein Licht mehr drang und auch keine Straßenlaterne mehr brannte, strahlte auf einmal die ganze Sternenpracht auf und schien der Himmel näher zu rücken. An Heiligabend gibt es einen Moment, in dem in den Kirchen die Lampen ausgehen. Denn erst in der Dunkelheit kann das Kerzenlicht seine Leuchtkraft entfalten. „Erleucht’ auch meine finstre Sinnen, erleuchte mein Herze durch der Strahlen klaren Schein“, bittet der Beter in Bachs Weihnachtskantate. In der als dunkel erfahrenen Realität wurzelt rettende Hoffnung, wie sie das Libretto verheißt: „Dein Glanz all Finsternis verzehrt, die trübe Nacht in Licht verkehrt.“

Deshalb ist an der Dunkelheit nicht bedenklich, dass es sie gibt. Sondern dass wir sie zu verdrängen versuchen. Wir versäumen damit eine existenzielle Erfahrung: In der Dunkelheit werden wir zwar mit unserer Verletzbarkeit konfrontiert. Doch erst am tiefsten Punkt des Angewiesenseins auf eine höhere Gnade ist die Erfahrung eines mit Würde und Erhabenheit begabten Daseins möglich.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018