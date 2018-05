Anzeige

Inmitten reaktionärer Bewegungen in ganz Europa, die immer wieder auch die Deutungshoheit über den weiblichen Körper für sich in Anspruch nehmen – man denke nur an die Ankündigung der nationalkonservativen Regierung in Polen, das dortige Abtreibungsgesetz weiter verschärfen zu wollen – zeigt Irland dieser Tage, dass es auch anders geht. Frauen und Männer stimmen mehrheitlich für eine Lockerung des strengen Abtreibungsverbots und setzen ein klares Zeichen gegen die patriarchalen und eingestaubten Vorstellungen der katholischen Kirche – und für eine aufgeklärte, moderne Gesellschaft. Dass es dabei um mehr geht als rein ideologisches Tauziehen, daran erinnert uns das Gesicht der irischen „Ja-Kampagne“: Savita Halappanavar. Der damals 31-Jährigen wurde 2012 trotz beginnender Fehlgeburt eine Abtreibung verweigert – die Frau starb später an einer Blutvergiftung. Unvorstellbar im 21. Jahrhundert und in einem Land der Europäischen Union. Wenn sich Irland, das lange als erzkonservativ galt, nun darauf besinnt, den Frauen die Entscheidung über ihre eigene Gesundheit zurückzugeben, dann ist das ein Lichtblick für alle Frauen – und für Europa.