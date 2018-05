Linksextreme machen in Berlin und Hamburg mobil

Anzeige

Zwar wurden nach dem Ende der Veranstaltung vereinzelt Flaschen in Richtung von Polizisten geworfen, es gab auch Gerangel zwischen Einsatzkräften und Demonstranten. Zudem wurden Rauchbomben gezündet. Es kam auch zu Festnahmen. Zuvor hatten Beamte Straftaten gefilmt. Doch nach Beobachtung von Augenzeugen war die Dimension deutlich geringer als in den Vorjahren.

Die Polizei sicherte auch das Straßenfest «Myfest» ab, das unmittelbar an der Demonstrationsroute stattfand und tausende Besucher anzog. In einer ersten Einschätzung zeigten sich Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik zufrieden. Viele Menschen hätten friedlich gefeiert, sagte Slowik im rbb-Fernsehen.

In Hamburg lauteten die Botschaften «Kapitalismus -immer noch scheiße» oder «Marx statt Merkel». Auch hier war es in der Vergangenheit immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. Schon im vergangenen Jahr war die Demonstration allerdings ohne nennenswerte Zwischenfälle geblieben. So war es auch in diesem Jahr, in dem lediglich einige Böller flogen und Autos zerkratzt wurden. Die Sicherheitsbehörden waren jedoch wegen der schweren Krawalle beim G20-Gipfel im vergangenen Sommer alarmiert gewesen.

Die Sicherheitsbehörden in Berlin hatten laut Innensenator Geisel im Vorfeld beobachtet, dass die linksextreme Szene in diesem Jahr einheitlicher auftrat als früher. Dazu komme der Kurdenkonflikt, der die Stimmung anheizen könnte, so eine Befürchtung.