Linkspolitiker López Obrador wird neuer Präsident Mexikos

Mexiko-Stadt (dpa) - Der Linkspolitiker Andrés Manuel López Obrador wird neuer Präsident Mexikos und plant einen grundlegenden politischen Umbau.

Rund 53,7 Prozent der Wähler gaben dem 64-Jährigen ihre Stimme, wie der Wahlrat des lateinamerikanischen Landes am Montag nach Auszählung der Hälfte aller Stimmzettel bekannt gab. Der künftige Regierungschef will sich noch in dieser Woche mit seinen ehemaligen Gegenkandidaten und dem amtierenden Präsidenten treffen. Der wegen seiner Initialen auch AMLO genannte Politiker übernimmt den Posten ab Dezember.

Laut Auszählungen ließ López Obrador seine Konkurrenz mit großem Abstand hinter sich. Ricardo Anaya erlangte demnach mit rund 22,6 Prozent der Stimmen den zweiten Platz, dahinter rangierte der Kandidat der Regierungspartei PRI, José Antonio Meade, mit rund 15,8 Prozent. Er werde sich in der kommenden Woche mit Amtsinhaber Enrique Peña Nieto treffen, um einen Plan für eine ordentliche Übergabe zu erarbeiten, erklärte AMLO nach dem Wahlsieg.