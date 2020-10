Litauen vor dem Wechsel

Vilnius.Nach dem Erfolg der oppositionellen Konservativen bei der Parlamentswahl in Litauen dürfte deren Spitzenkandidatin Ingrida Simonyte neue Ministerpräsidentin werden. Die siegreiche oppositionelle Vaterlandsunion will mit einem Mitte-Rechts-Bündnis mit zwei liberalen Parteien die bisherige Koalition des regierenden Bunds der Bauern und Grünen in dem baltischen EU- und Nato-Land ablösen. Die Vaterlandsunion gehört wie die deutschen Christdemokraten zur EVP-Fraktion im Europäischen Parlament.

Nach vorläufigen Ergebnissen vom Montag holten die Konservativen von Simonyte in beiden Wahlrunden insgesamt 50 der zu vergebenen 141 Sitze im Parlament in Vilnius – und damit 19 mehr als bei der vorherigen Wahl vor vier Jahren. Der Bund der Bauern und Grünen von Ministerpräsident Saulius Skvernelis kam mit 32 Sitzen nur auf Rang zwei. Die Mitte-Partei erhielt 22 Mandate weniger als noch 2016. Auch die drei kleinen Koalitionspartner verloren deutlich.

Vaterlandsunion-Spitzenkandidatin Simonyte nahm noch in der Wahlnacht Gespräche über die Bildung einer Koalition mit der Liberalen Bewegung (13 Sitze) und der neugegründeten Freiheitspartei (11 Sitze) auf. In einer gemeinsamen Erklärung bekundeten die Chefs der drei Parteien die Absicht, eine Regierung unter Führung der 45-jährigen Simonyte zu bilden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020