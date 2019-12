Bei der Parlamentswahl in Großbritannien hofft Premierminister Boris Johnson mit seinen Konservativen auf eine satte Mehrheit, um sein mit Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen umsetzen zu können. Wir begleiten die Wahl am Donnerstag, 12. Dezember, ab 16 Uhr und am Freitag mit allen News & Infos im Liveblog.