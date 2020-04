LKW-Fahrer Michael Remp: "Auch, wenn die Umstände widrig sind, lässt sich alles irgendwie regeln"

Eines kann ich sagen: Seit der Coronavirus-Pandemie sind die Wartezeiten in meinem Beruf wesentlich länger. Seit sieben Jahren fahre ich Ladungen für die Firma TTM in Edingen-Neckarhausen. Und hier beginnt das Warten auch schon: Wir Fahrer dürfen das Lager nicht mehr betreten, sowohl in unserer Zentrale als auch bei unseren Kunden. Das bedeutet, dass wir unsere Fahrzeuge nicht mehr selbst be- und entladen. Das dürfen derzeit maximal zwei Personen gleichzeitig machen.

Bei TTM steht seit Anfang März ein Container auf dem Hof, in dem die Ladepapiere bearbeitet und ausgegeben werden, damit wir nicht ins Gebäude zu den Büros laufen – denn auch das Betreten der Büros geschieht nur noch selten. Dann aber mit Mundschutz, desinfizierten Händen und Handschuhen. Auch in diesem Moment, während ich von meinem veränderten Berufsalltag spreche. Überall herrscht eine Abstandsregelung von mindestens anderthalb Metern. Die Hygienevorschriften einzuhalten fällt uns sehr leicht. Wir sind bestens ausgestattet und es gehört längst zur Routine. Auch diejenigen, die unsere Sicherheitsvorkehrungen anfangs belächelt haben, sehen mittlerweile den Ernst der Lage ein und ziehen mit. Wir merken alle: Auch, wenn die Umstände widrig sind, lässt sich alles irgendwie regeln und man gewöhnt sich an alles. Jeder hat verstanden, dass es hier um die Sicherheit aller geht. Woran man sich nicht so leicht gewöhnt, sind die langen Wartezeiten an den Grenzen. Nicht nur nach Polen, sogar vor Österreich und Belgien steht man öfter ewig vor der Grenze und auch die Kontrollen nehmen sehr viel Zeit in Anspruch.

Doch diese schwierigen Zeiten haben positive Seiten. Die Autobahnen sind so leer, dass der Verkehr selbst bei Baustellen fließt. Außerdem habe ich einen Grund zur Freude: Am Montag ist mein drittes Kind gesund zur Welt gekommen. (jeb)

Michael Remp, 42, LKW-Fahrer aus Mannheim

