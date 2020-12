Lloyd Austin soll ins Pentagon

Washington.Der künftige US-Präsident Joe Biden will erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten einen Schwarzen zum Verteidigungsminister machen: den ehemaligen General Lloyd Austin. Das kündigte Biden am Dienstag in einer Mitteilung an. Als eine Aufgabe Austins (67) nannte Biden, „unsere Bündnisse angesichts globaler Bedrohungen neu zu beleben“. Austin war bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand 2016 Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten.

Auf diesem Posten war Austin verantwortlich für die US-Einsätze unter anderem im Irak, in Syrien und in Afghanistan – alles Konfliktherde, die immer noch nicht befriedet sind. In seinen Dienstjahren von 2013 bis 2016 gewann die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Region an Kraft – was auch für Fragen an Austin sorgen könnte. Zu Beginn seiner mehr als 40-jährigen Karriere im US-Militär war er auch in Deutschland im Einsatz.

Austin würde nicht nur eine Bestätigung durch den Senat benötigen, sondern auch eine Ausnahmegenehmigung durch den Kongress, das US-Parlament. Nach geltenden Regeln müssen zwischen dem aktiven Militärdienst und einer Berufung zum Verteidigungsminister mindestens sieben Jahre vergehen. Hintergrund ist, dass das Pentagon von einem Zivilisten geführt werden soll.

Der erste Verteidigungsminister des nun abgewählten US-Präsidenten Donald Trump, Ex-General James Mattis, bekam eine solche Ausnahmegenehmigung 2017. Mattis war Ende 2018 zurückgetreten, nachdem Trump einen Abzug eines großen Teils der US-Truppen aus Syrien angekündigt hatte.

100-Tage-Plan gegen Pandemie

Austin hatte von September 2010 bis Ende 2011 als General die US-Truppen im Irak befehligt. Der damalige Präsident Barack Obama – dessen Stellvertreter Biden war – hatte Austin anlässlich des Ausscheidens des Generals aus dem aktiven Dienst im Frühjahr 2016 ausdrücklich gelobt. Obama sagte damals, Austins „weises Urteil und unerschütterliche Führung“ hätten ihm als Präsidenten im Kampf gegen den IS geholfen.

Am Dienstag kündete Biden auch ein 100-Tage-Programm zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in den USA an. Als drei zentrale Punkte des 100-Tage-Programms nach seiner Amtsübernahme im Januar nannte er die Wiedereröffnung von Schulen, die Verabreichung von mindestens 100 Millionen Impfdosen sowie eine Anordnung zum Tragen von Masken in Gebäuden und an Orten, an denen die Bundesregierung das verfügen könne.

Unterdessen rückt er seiner offiziellen Bestätigung als neuer Präsident der Vereinigten Staaten immer näher. Am Dienstag ist die „Safe Harbor“-Deadline abgelaufen, die Frist für den „sicheren Hafen“. Wenn Bundesstaaten bis dahin ihre zertifizierten Ergebnisse nach Washington gemeldet haben, werden diese vom US-Kongress als „endgültig“ betrachtet. Dann kann der Kongress – anders als im Fall von Ergebnissen, die auch nach dieser Frist in den Bundesstaaten selber noch umstritten sind – keinen Einfluss mehr auf diese Resultate nehmen.

Verbindlich ist diese Frist für die Bundesstaaten allerdings nicht. Sollten darüber hinaus die Ergebnisse in einem Bundesstaat umstritten sein, könnte theoretisch der Kongress entscheiden, wem dessen Wahlleute zufallen. Die sechs besonders umstrittenen Bundesstaaten haben die Ergebnisse bereits zertifiziert – in allen haben demnach Biden und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris gewonnen. In Georgia wurde am 20. November zertifiziert (und am Montag noch einmal), in Michigan und Pennsylvania am 23. November, in Nevada am 24. November, in Arizona am 30. November und in Wisconsin am 1. Dezember. Das bedeutete aber nicht, dass danach nicht geklagt werden durfte.

Am 14. Dezember – sechs Tage nach der „Safe Harbor“-Deadline – kommen die Wahlleute in den jeweiligen Bundesstaaten zusammen. Jeder Wahlmann und jede Wahlfrau gibt jeweils eine Stimme für den Präsidenten und für den Vizepräsidenten ab. Diese Stimmen werden in Listen festgehalten, zertifiziert, versiegelt und dann unter anderem dem Präsidenten des Senats (diese Funktion erfüllt der US-Vizepräsident) und dem Bundesarchiv in Washington übermittelt. Dort müssen sie bis zum 23. Dezember eingehen.

Am 6. Januar kommen das Repräsentantenhaus und der Senat zusammen, um die Stimmen aus den Bundesstaaten zu zählen und das Ergebnis zu verkünden. Gewinner ist, wer mindestens 270 der 538 Wahlleute auf sich vereinen kann. Nach den vorläufigen Ergebnissen kommt Biden auf 306 Wahlleute, Trump auf 232.

Das Lager von Trump zieht nach Dutzenden abgeschmetterten Klagen nun vor das Oberste Gericht, um das Ergebnis der verlorenen Präsidentenwahl zu kippen. Der Justizminister des Bundesstaats Texas, Ken Paxton, verklagt vier andere Bundesstaaten. In einer am Dienstag veröffentlichten Klageschrift forderte er, das Wahlergebnis in Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin für ungültig zu erklären.

Ungewiss ist, ob der Supreme Court in Washington die Klage annehmen wird. Als Begründung führte Paxton an, in den vier Bundesstaaten sei die Verfassung verletzt worden, unter anderem, weil Wähler nicht gleich behandelt worden seien. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020