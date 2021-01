Lockdown bis in den April?

Berlin.Deutschland erlebt den härtesten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor rund zehn Monaten. Nie zuvor waren die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise so streng, nie zuvor erlebten Bürger wegen des Virus eine solche Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Der strenge Lockdown gilt vorerst bis zum 31. Januar – doch es gibt Zweifel, ob es in drei Wochen schon wieder zu Lockerungen kommen kann. Viele gebeutelte Wirtschaftsbranchen hoffen inständig darauf. Politiker und Mediziner zeigen sich jedoch wenig zuversichtlich.

Wo stehen wir aktuell bei den Infektionszahlen?

Deutschland ist derzeit weit entfernt von Ansteckungszahlen, bei denen die Pandemie als beherrschbar gilt. Diese Voraussetzung sehen die Gesundheitsbehörden bei 50 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gegeben. Laut RKI-Angaben von Montag liegt der bundesweite Mittelwert aktuell bei 166,6 und ist damit mehr als dreimal so hoch.

Wie unterscheidet sich die Lage in den Bundesländern?

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind enorm. Die höchsten Inzidenzen haben Sachsen mit 359,8 und Thüringen mit 316,2. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 90,9. Auch ein weiterer Indikator ist beunruhigend: der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert. Er stieg zuletzt auf 1,18. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 118 weitere Menschen anstecken. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel herum Corona-Fälle verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Dies gilt auch für Wochenenden. Am Montag meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 12 497 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Außerdem wurden 343 neue Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Pandemietoten ist damit auf 40 686 angestiegen. Immerhin: Die Lage auf den Intensivstationen scheint sich etwas zu entspannen. Laut dem Divi-Intensivregister werden derzeit 5280 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Am Freitag waren es 5500.

Wird der Lockdown denn verlängert?

Das wird die Entwicklung der Neuinfektionen in den kommenden drei Wochen zeigen. Experten machen allerdings wenig Hoffnung, dass die Bürger ab kommendem Monat mit Lockerungen rechnen können. Die Vorsitzende des Berufsverbands der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, sagte unserer Redaktion, sie sei „sehr unsicher, ob wir Ende des Monats zu einem Ende des Lockdowns kommen können“. Teichert betont: „Im Moment sehen die Zahlen so aus, als könnte es bis Ende Januar schwer werden, auf eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner zu kommen.“ Es reiche ja nicht, wenn diese Marke nur einmal erreicht wird, „die Ansteckungszahlen müssen dauerhaft so niedrig bleiben“. Für sie stehe fest, dass Lockerungen „in jedem Fall nur schrittweise kommen können und nicht auf einen Schlag.“ Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt, man solle „nicht davon ausgehen, dass wir am 1. Februar aus dem Lockdown herauskommen“. Der Virologe Alexander Kekulé glaubt sogar an Beschränkungen bis weit ins Frühjahr hinein. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) betont, wenn der Rückgang der Infektionszahlen in der derzeitigen Geschwindigkeit weitergehe, dauere es 15 Wochen, bis die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 komme. Das wäre in der zweiten Aprilhälfte. Am 25. Januar wollen Bund und Länder erneut beraten, wie es weitergeht.

Wie lange kann Deutschland sich den Lockdown leisten?

Der wochenlange Teil-Lockdown hat bislang überraschend wenige Arbeitsplätze gekostet. Im Dezember stieg die Arbeitslosigkeit nur minimal auf 2,71 Millionen an, bereinigt um winterbedingte saisonale Effekte (es wird weniger gebaut) waren im Vergleich zum November sogar rund 40 000 Arbeitnehmer weniger auf Jobsuche. Das Kurzarbeitergeld wirkt. Statt Fachkräfte zu entlassen, meldeten Unternehmen allein im Dezember für 700 000 Beschäftigte neu Kurzarbeit an. Noch unklar ist, wie tiefe Spuren der nun geltende harte Lockdown auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt. Experten halten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Jahr auf drei Millionen für möglich. Dann hätten etwa 700 000 Bürger aufgrund der Pandemie dauerhaft ihre Arbeit verloren. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat klar gemacht, dass die Bundesregierung in den kommenden Monaten nahezu ohne Limit Wirtschaft und Jobs stützen will. Für dieses Jahr plant Scholz mit neuen Schulden von etwa 180 Milliarden Euro.

Wie viel Geld haben Gastronomie und Solo-Selbstständige bekommen?

Mit Stand 8. Januar wurden an mehr als 260 000 Unternehmen Gelder im Umfang von 1,24 Milliarden Euro ausgezahlt – das ist etwa ein Viertel der beantragten 4,43 Milliarden Euro. Die regulären Auszahlungen erfolgen durch die Länder und sollen in Kürze starten. Von der Dezemberhilfe wurden bislang rund 455 000 Euro als Nothilfen an betroffene Firmen ausgezahlt. Rechnet man alle Staatshilfen seit Pandemie-Beginn zusammen, sind Firmen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums bisher mit mehr als 75 Milliarden Euro unterstützt worden.

