Lockerungen einerseits, Zuspitzung andererseits

Washington/Madrid/Rom.Während Deutschland die geeignetste Exit-Strategie sucht, haben sich einige Länder an eine Lockerung erster Maßnahmen gewagt. In anderen ist die Lage weiter dramatisch.

USA: Die USA haben inzwischen in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie zu verzeichnen. Trump will die Wirtschaft rasch wieder zum Laufen bringen und voraussichtlich am Dienstag ein Expertengremium vorstellen, das über den Zeitplan für eine Lockerung beraten soll.

Spanien: In Spanien durften Hunderttausende Menschen erstmals nach zwei Wochen wieder zur Arbeit fahren. Der sogenannte Winterschlaf, mit dem die linke Regierung den Kampf gegen die Corona-Pandemie intensiviert hatte, ging in Madrid und einigen Regionen des Landes zu Ende, in denen der Ostermontag kein Feiertag ist. Die strenge Ausgangssperre, die noch bis mindestens Mitternacht am 25. April gilt, bleibt aber ansonsten bestehen. Privat dürfen die Menschen seit Mitte März nur noch zum Einkaufen und in Sonderfällen vor die Tür.

Italien: Einen Hoffnungsschimmer gab es auch aus Italien, wo am Ostersonntag 431 Corona-Tote binnen 24 Stunden registriert wurden. So niedrig war der Anstieg seit längerem nicht gewesen.

Großbritannien: Von einem „düsteren Tag“ sprach der britische Gesundheitsminister Matt Hancock. Die Corona-Todeszahlen hatten am Wochenende die 10 000er-Marke übersprungen. Viele Experten fürchten, dass das Gesundheitssystem nicht standhalten werde und das Land schon bald das am schlimmsten von der Pandemie betroffene in Europa sein könnte. Der an Covid-19 erkrankte Premierminister Boris Johnson konnte das Krankenhaus verlassen und erholt sich auf dem Landsitz Chequers.

Frankreich: Präsident Emmanuel Macron hat die strengen Ausgangsbeschränkungen bis 11. Mai verlängert. Es gebe Hoffnung, sagte er am Montag. Aber in der Region Grand Est oder im Großraum Paris seinen die Krankenhäuser überlastet.

Dänemark: Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach von einer „ersten vorsichtigen Phase“ der Öffnung: In einem ersten Schritt werden von Mittwoch an Kinderkrippen, Kindergärten sowie die Schulen für Kinder bis zur fünften Klasse wieder öffnen.

Norwegen: Die Kindergärten werden am 20. und die Schulen für Erst- bis Viertklässler am 27. April geöffnet, wie Regierungschefin Erna Solberg vor Ostern ankündigte. Außerdem dürfen unter anderen Friseure, Physiotherapeuten und Psychologen noch im April die Arbeit wiederaufnehmen.

Österreich: In Österreich geht es am Dienstag mit dem zaghaften Rückweg los: Kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen dann nach Angaben von Bundeskanzler Sebastian Kurz unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Tschechien: In Tschechien dürfen seit Donnerstag erste Geschäfte wieder öffnen. dpa

