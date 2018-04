Anzeige

Berlin.Mit seiner Forderung nach einer Lohnerhöhung für Geringverdiener im öffentlichen Dienst von mindestens 200 Euro monatlich konnte Verdi-Chef Frank Bsirske sich nicht ganz durchsetzen. Am Ende erreichte die Dienstleistungsgewerkschaft „eine Anhebung der Löhne um durchschnittlich zehn Prozent bei Beschäftigungsbeginn“, von der auch Leute mit niedrigen Einkommen profitieren. Es gebe keinen Arbeitnehmer, der über die Tariflaufzeit mit monatlich weniger als 175 Euro Plus rechnen müsse, sagte Bsirske nach der Einigung in der Nacht auf gestern. Nach mehrtägigen Verhandlungen fanden Verdi, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) in Potsdam zueinander.

Millionen Beschäftigte betroffen

Städte und Gemeinden müssen nach der Tarifeinigung im ... Städte und Gemeinden müssen nach der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst tiefer in die Tasche greifen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber schätzt, dass in Baden-Württemberg Mehrausgaben von rund einer Milliarde Euro anfallen. In Hessen und Rheinland-Pfalz könne man es noch nicht beziffern. Die Stadt Mannheim geht von Mehrausgaben bis 2020 in Höhe von 1,9 Millionen Euro aus. Im Rhein-Neckar-Kreis könnten es laut Landratsamt grob geschätzt bis 2020 vier Millionen Euro sein. Hdf

Das Ergebnis gilt für rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund, Städten und Gemeinden, auch für die Beamten und Pensionäre. Die Bundesländer verhandeln zu einem anderen Zeitpunkt getrennt. Während Verdi eine Lohnerhöhung von sechs Prozent bei einer Laufzeit des Vertrages von zwölf Monaten verlangte, sollen die Gehälter nun zum 1. März im Durchschnitt um 3,19 Prozent steigen. Zum 1. April 2019 wird eine zweite Stufe mit 3,09 Prozent folgen, und zum 1. März 2020 kommen weitere 1,06 Prozent dazu. Die Laufzeit des Tarifvertrags fällt mit 30 Monaten ziemlich lang aus. Seehofer und VKA-Präsident Thomas Böhle gestanden außerdem eine Einmalzahlung für die unteren Lohngruppen von 250 Euro zu. Auszubildende sollen 2018 und 2019 je 50 Euro pro Monat mehr erhalten. Den Bund wird der Tarifabschluss rund 2,2 Milliarden Euro zusätzlich kosten. Auf die Städte und Gemeinden kommen höhere Ausgaben von etwa 7,5 Milliarden Euro über die gesamte Laufzeit zu.

Grundsätzlich sind diese Summen kein Problem, denn die öffentlichen Haushalte erwirtschaften unter dem Strich Überschüsse. Ein Viertel der Kommunen allerdings muss sich weiter verschulden. Sie können höhere Löhne nur schwer stemmen. Unter anderem deshalb hatte die VKA bei den Verhandlungen auf die Bremse getreten. Ein weiteres Argument war, dass man lieber den höheren Lohngruppen mehr Geld zahlen wollte als den unteren, um knappe Fachkräfte wie IT-Spezialisten anzuziehen. Trotz des Abstands zur Ausgangsposition machte Verdi-Chef Bsirske ein freundliches Gesicht. „Es ist das beste Ergebnis seit vielen Jahren“, sagten Bsirske.