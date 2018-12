Lohnerhöhung für Einsatzkräfte

Paris.Polizisten in Frankreich, die seit Wochen bei den Protesten der „Gelbwesten“ im Dauereinsatz sind, bekommen eine Gehaltserhöhung. Drei führende Polizeigewerkschaften haben sich mit Innenminister Christophe Castaner auf eine schrittweise Erhöhung des Gehalts geeinigt. Die Vereinbarung ebne den Weg „für eine Verbesserung und Modernisierung der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung der Polizei“, teilte das Innenministerium gestern mit. Die Polizei hatte nach der Massenmobilisierung bei den „Gelbwesten“-Protesten im ganzen Land mehr Geld gefordert und mit Demonstrationen und Streik gedroht. Eine erste Erhöhung um 40 Euro soll es dem Innenministerium zufolge im Januar 2019 geben. Das Innenministerium hatte zuvor bereits angekündigt, einen Zeitplan zu erstellen, um Überstunden in Höhe von 274 Millionen Euro, die in den vergangenen Jahrzehnten angefallen sind, auszuzahlen. dpa

