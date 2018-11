London verkündet den Durchbruch

Die britische Premierministerin Theresa May © dpa

London.Als die britische Regierung gestern Abend einen Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen verkündete, war in der Downing Street von Fanfaren nichts zu hören. Vielmehr empfing Premierministerin Theresa May still und leise einen Kabinettsminister nach dem anderen zu Einzelgesprächen, um diesen die vermeintlich frohe Botschaft zu verkünden und ihnen hunderte von Seiten Text vorzulegen. Die Unterhändler von London und Brüssel haben sich auf einen Entwurf eines Austrittsabkommens geeinigt.

Steht also fast zweieinhalb Jahre nach dem Referendum endlich ein Deal zwischen dem Königreich und der EU? So weit wollte zunächst niemand gehen. Und die erste Kraftprobe steht May heute bevor, wenn um 14 Uhr das Kabinett zusammenkommt, um den ausgehandelten Vorschlag zu beraten. Schon gestern schränkte etwa der irische Außenminister Simon Coveney ein, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien. Von anderen Diplomaten hieß es, man sei keineswegs am Ziel. Doch anders als in der Vergangenheit herrschte gestern in London tatsächlich Optimismus.

Immerhin, die Beamten haben offenbar einen Kompromiss in der problematischen Frage gefunden, wie eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und der zum Königreich gehörenden Provinz Nordirland vermieden werden kann. Brüssel besteht auf einer Garantie, dass es keine Kontrollen geben wird, und fordert deshalb für den Notfall eine Auffanglösung, den „Backstop“.

Der Vorschlag, dass Nordirland in der Zollunion bleiben könnte, stieß jedoch vor allem bei der erzkonservativen nordirischen Unionistenpartei DUP auf heftigen Widerstand. Diese lehnt einen Sonderstatus für den Landesteil vehement ab. Offenbar einigten sich London und Brüssel nun darauf, dass das gesamte Königreich in der Zollunion verbleiben könnte, sollte man sich auf keine andere Lösung verständigen können. Es war der von London bevorzugte Backstop, weshalb dieses Ergebnis nun als diplomatischer Erfolg für die Briten betrachtet wird. Kurzfristig. Denn als langfristiges Ziel der EU galt es stets, das Königreich zu einer dauerhaften Zollunion zu bewegen. Die ausgehandelte Rückfallversicherung dürfte ein erster Schritt in diese Richtung sein.

Aber ein Aspekt wird den EU-Skeptikern von der DUP schwer aufstoßen: Für Nordirland sollen angeblich „tiefergehende“ Bestimmungen gelten. Würde im Notfall also doch ein besonderes Arrangement für den Landesteil greifen und damit eine von der Unionistenpartei gesetzte „rote Linie“ überschritten? „Sollten die Berichte so sein, wie wir hören, dann könnten wir auf keinen Fall dafür stimmen“, sagte Nigel Dodds von der DUP. Das Problem: Mays konservative Regierung ist seit dem Verlust der absoluten Mehrheit im vergangenen Jahr auf deren Stimmen angewiesen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018