London wähnt sich in neuem kalten Krieg

London.Die britische Regierung hatte eine robuste Antwort versprochen. Und genau so fiel sie auch aus, nachdem Russland das 24-Stunden-Ultimatum zur Aufklärung des Nervengasattentats ignoriert hatte, das in der Nacht zum Mittwoch abgelaufen war. Premierministerin Theresa May stand unter Druck zu liefern.

Dieses Mal wählte sie im Fall des Anschlags auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter nicht mehr nur scharfe Worte, als sie sagte, dass „der russische Staat des versuchten Mordes schuldig“ sei. Sie kündigte außerdem eine Reihe von Sanktionen gegen Russland an. Das Königreich verweist 23 russische Diplomaten des Landes. Eine Woche hätten sie nur Zeit, Großbritannien zu verlassen, sagte May gestern im Parlament.

Doch die Strafmaßnahmen reichen weiter: So stellt das Königreich bilaterale Kontakte mit Russland „auf hoher Ebene“ ein, weshalb die Briten auch eine Einladung des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach London zurückgezogen haben. Außerdem werden weder Regierungsvertreter noch Mitglieder des Königshauses zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer nach Russland reisen. Der Wettbewerb gilt als Präsident Wladimir Putins Prestigeprojekt.