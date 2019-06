Luft in Darmstadt am schmutzigsten

Seit 1. Juni gelten in Darmstadt erste Diesel-Fahrverbote. © dpa

Dessau/Darmstadt.Darmstadt ist auch nach jüngsten vom Umweltbundesamt (UBA) vorlegten Zahlen die hessische Stadt mit der höchsten Stickstoffdioxid-Belastung. Der maximale Jahresmittelwert 2018 betrug dort an der Messstation Hügelstraße 67 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft (Vorjahr: 72), wie eine Auswertung zeigt. Deutschlandweit kam im vergangenen Jahr nur Stuttgart (71 Mikrogramm) auf einen höheren Wert. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Bundesweit war die Luft 2018 laut UBA in 57 Städten zu stark mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid belastet – neun Städte weniger als 2017. Der Trend gehe in die richtige Richtung, aber die bisherigen Maßnahmen für saubere Luft reichten nicht aus, teilte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger mit. lhe

Info: Studie des Bundesumweltamtes unter http://dpaq.de/uehLy

