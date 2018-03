Luigi Di Maio – jung und aus dem Süden

Anzeige

Luigi Di Maio trat gestern strahlend vor die Fernsehkameras. Der 31-jährige Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung ist das vertrauenserweckende Gesicht des italienischen Populismus. „Wir sind eine politische Kraft, die eine ganze Nation repräsentiert“, sagte Di Maio gestern staatsmännisch.

Di Maio hatte sich im vergangenen September per Online-Votum zum Chef der Protestpartei küren lassen. Der Schachzug markierte eine Stabübergabe vom cholerischen Gründer der Bewegung, Beppe Grillo, hin zu einer modernen Führungsfigur, die nun den schwierigsten Schritt für die ,,Grillini“ bewerkstelligen muss. Wenn er wirklich Regierungschef werden will, muss Di Maio einen Koalitionspartner finden. Für eine Partei, die sich als Antithese zu sämtlichen anderen politischen Kräften präsentiert und Bündnisse bislang kategorisch ausschloss, kein Spaziergang.

Di Maio ist mit 31 Jahren nicht nur sehr jung für einen Spitzenpolitiker, er stammt auch aus dem italienischen Süden und repräsentiert damit viele junge Süditaliener, die die Perspektivlosigkeit in ihrer Heimat beklagen. Der Versuch der Konkurrenz, die Inkompetenz Di Maios und seiner Partei im Wahlkampf herauszuheben, verfing bei den Wählern nicht. Der 1986 in der Industriestadt Pomigliano D’Arco bei Neapel zur Welt gekommene Spitzenkandidat blamierte sich mehrfach, weil ihm beispielsweise grammatikalische Fehler unterliefen oder er den chilenischen Diktator Augusto Pinochet in Venezuela verortete.